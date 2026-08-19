Según informan de forma coincidente kicker y el Süddeutsche Zeitung, el guardameta cortó por lo sano el miércoles. Unos siete meses después de su llegada a la autodenominada agencia "boutique", el 4 de enero, Atubolu sigue sin haber encontrado un nuevo club, después de haber comunicado al SC Freiburg su deseo de marcharse y, en ese contexto, haber rechazado una ampliación de su contrato, que todavía se extiende hasta 2027.

Epic Sports incluso habría confirmado ya la separación a kicker tras ser consultada al respecto. Hace solo unos días, la publicación especializada ya había informado de un gran descontento de Atubolu con el trabajo de sus asesores. Al jugador de 24 años le habrían hecho falsas promesas. Se le habría insinuado que, entre otros, era un candidato caliente para un traspaso en Borussia Dortmund, AC Milan y Aston Villa si el número uno titular de esos clubes se marchaba. Sin embargo, en ningún momento del verano se insinuó un cambio bajo palos en dichos clubes.

Desde hace semanas se viene apuntando a que Atubolu puede ir olvidándose del sueño de la Premier League. Según ha trascendido, hasta ahora solo se le había presentado la posibilidad de recalar en los recién ascendidos Hull y Coventry City. Pero el ambicioso portero, que figura entre los candidatos a suceder a Manuel Neuer en la portería alemana, habría rechazado a ambos clubes. Mientras tanto, el tiempo corre en su contra. El mercado de fichajes en las principales ligas de Europa cierra ya el 1 de septiembre y las cinco grandes ligas ya están en la rampa de salida. En España, la competición liguera ya ha comenzado.

¿Se marcha ahora Noah Atubolu al Eintracht Frankfurt?

Para evitar el escenario de pesadilla de pasar una temporada en la grada en Breisgau, Atubolu ya estaría replanteándose su hoja de ruta. El SCF ya ha fichado a un sustituto en Mio Backhaus, procedente del SV Werder Bremen, por la cifra récord de doce millones de euros. La salida más probable parece estar ahora en la Bundesliga.

Según kicker, el Eintracht Frankfurt se habría fijado en Atubolu, que entretanto también podría imaginarse un cambio rumbo al Main. El conjunto de Hesse busca un nuevo número uno tras la dura derrota por 0-7 en el amistoso ante el FC Brentford. Ni Kaua Santos, propenso a lesiones y errores, ni Michael Zetterer, que llegó el verano pasado procedente del Werder Bremen, habrían convencido al nuevo entrenador Adi Hütter.

Sin embargo, cabe preguntarse si el Eintracht puede permitirse realmente los servicios de Atubolu. Pese al drama ya conocido por todos, el Freiburg seguiría pidiendo 15 millones de euros de traspaso, mientras que el SGE aún no ha alcanzado este verano el superávit de 50 millones de euros que tenía previsto en fichajes. En consecuencia, todavía no se habrían producido negociaciones concretas entre ambos clubes. Además, probablemente todavía tendría que salir uno de los dos porteros actuales. No obstante, Zetterer insistiría en quedarse, mientras que el mercado de Kaua Santos no parece especialmente amplio por sus muchos errores y su propensión a las lesiones.

Como alternativa a Atubolu, últimamente se había especulado con una operación retorno por Lukas Hradecky, que al menos en lo referente al traspaso sería previsiblemente bastante más asequible. Aun así, el jugador de 36 años también percibiría un salario principesco en el AS Monaco y, por su edad, como mucho sería solo una solución transitoria. Según informa kicker, la pista del finlandés tampoco está caliente por eso, después de que antes de su marcha al Bayer Leverkusen en 2018 defendiera durante tres años la portería del Eintracht.

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Agente de Noah Atubolu: ¿Por qué es conocido Ali Barat?

Atubolu, que durante mucho tiempo solo se entrenó de forma individual y que entretanto al menos ya vuelve a participar en los entrenamientos del equipo del Freiburg, sondea, según kicker, además de una posible incorporación al Frankfurt, también otras opciones. En el pasado reciente también hubo rumores vagos sobre un interés del SSC Napoli, Olympique de Marsella y AFC Bournemouth.

El equipo de Ali Barat, en cambio, habría valorado la situación de forma completamente errónea. Una circunstancia difícil de explicar. Al fin y al cabo, Epic Sports está muy bien conectada. La agencia gestiona un conglomerado de jugadores de gran nombre. Entre otras operaciones, intermedió en el traspaso de Moises Caicedo al FC Chelsea por 130 millones de euros en el verano de 2023. Además, Barat, que ya ha sido elegido dos veces mejor agente del año por el diario deportivo italiano Tuttosport , no es precisamente un desconocido para el FC Bayern Múnich.

El año pasado, el iraní cerró la costosa cesión de Nicolas Jackson con el FC Chelsea y a continuación se celebró sobre todo a sí mismo por ello en un comunicado de prensa más que estrafalario con el titular "Ali Barat ha redefinido el juego". El escrito apareció apenas 13 minutos después del anuncio oficial del traspaso, incluyendo cifras que normalmente en el sector nunca se hacen públicas con tanto detalle.



