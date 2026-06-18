Se recrudece el conflicto en la concentración de Argentina y Scaloni toma una decisión definitiva

Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por ser el delantero titular de Argentina, un dilema que Lionel Scaloni debe resolver de cara al Mundial 2026.

Lautaro, del Inter, fue titular en el debut ante Argelia por la lesión de Álvarez, quien ingresó en el minuto 55. A pesar de la victoria por 3-0 con tres goles de Messi, ninguno brilló, así que la polémica sigue.

Según el periodista argentino Gastón Idol, citado por el diario español «AS», el próximo amistoso contra Austria resolverá quién liderará el ataque desde el inicio.

Todo indica que Álvarez será titular, tras jugar 35 minutos en el último partido y mostrar buen estado físico.

Además, Scaloni rara vez repite once, así que el duelo ante Austria es perfecto para darle más minutos a Álvarez y evaluarlo antes de la fase decisiva.

Además, Scaloni duda entre Montiel y Molina en el lateral derecho, Medina y Tagliafico —aún recuperándose— en el izquierdo y posibles modificaciones en el medio.

Esta noche, a las 23:00 horas en España, la selección entrenará; el cuerpo técnico aprovechará para evaluar a los jugadores y definir la alineación ante Austria.