El alemán Matthias Jaissle, director técnico del Newcastle United, ha desatado su primera crisis en la Premier League tras disputarse tan solo las tres primeras jornadas.

Jaissle condujo al Newcastle al empate 2-2 ante el Bournemouth, el pasado sábado, en el estadio de St. James' Park, en la tercera jornada de la Premier League, un empate que fue el segundo en tres partidos.

La crisis del entrenador alemán no residió únicamente en el resultado, sino también en el hecho de convertirse en el primer técnico en recibir una tarjeta amarilla en la presente temporada de la Premier League, debido a su insistencia en salir de su área técnica.

Esto sucedió en el minuto 70 del encuentro, cuando el árbitro Rob Jones decidió mostrarle a Jaissle una tarjeta amarilla por salir del área técnica, a pesar de haber recibido varias advertencias del cuarto árbitro al respecto.

Jaissle expresó su desacuerdo con esta tarjeta amarilla, no solo durante el partido, sino también en unas nuevas declaraciones recogidas por la cadena Sky Sports, debido a que algunos entrenadores cometen la misma acción sin ser sancionados.

El técnico alemán señaló al respecto: "He sido muy claro con mi sensación de frustración, y también lo he dejado claro en muchos aspectos".

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Y explicó: "Desde mi punto de vista, si estás fuera de tu área (el área técnica) por una distancia de 20 centímetros animando y apoyando a tu equipo de una manera positiva y entusiasta, no creo que eso merezca una tarjeta amarilla, especialmente en comparación con algunos de mis colegas".

Uno de los periodistas le preguntó al técnico alemán si veía a algunos otros entrenadores cometer las mismas acciones sin recibir las mismas sanciones, a lo que respondió entre risas: "Tú lo puedes decir".

Jaissle asumió la dirección técnica del Newcastle desde el inicio de la presente temporada, tras tres años que pasó en la liga saudí junto al Al-Ahli, logrando una única victoria ante el Tottenham en las tres primeras jornadas, frente a dos empates ante el Liverpool y el Bournemouth.

Asimismo, el entrenador alemán logró conducir a las Urracas a superar la segunda y la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, tras ganar al West Bromwich por 3-2 y luego al Millwall por un gol a cero.