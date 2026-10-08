Tanto Olise como el máximo goleador Harry Kane «quieren seguir mucho tiempo en el Bayern de Múnich», dijo Rummenigge a ran. A diferencia de Olise, Kane sí está realmente a las puertas de una renovación de contrato hasta 2029. Sky informó recientemente de un avance en las negociaciones.

«Espero y también estoy muy convencido de que Harry renovará su contrato pronto. Y que Michael sea el siguiente. Me gustaría que siguiera mucho tiempo en el Bayern», dijo el exdirigente de 71 años, que junto al presidente de honor Uli Hoeneß sigue teniendo una gran influencia en el club muniqués, aunque la gestión operativa está ahora en manos del director deportivo Max Eberl, del director Christoph Freund y del entrenador Vincent Kompany.

Al referirse a las dos grandes estrellas del equipo, Rummenigge subrayó la suerte que tiene el Bayern de Múnich de contar en sus filas con jugadores que son candidatos a ganar el Balón de Oro: «¡Son jugadores de clase mundial, y esos no crecen en los árboles!»

¿Qué le pide Michael Olise al Bayern de Múnich?

Una vez quede cerrada la renovación de Kane, las negociaciones con Olise deberían coger velocidad. Así lo informó recientemente Sport Bild. Hasta ahora, la parte del jugador, encabezada por el agente Glen Tweneboah, no ha dado señales de querer ampliar el contrato, vigente hasta 2029. Mientras tanto, el Bayern quiere tentarlo con un nuevo contrato hasta 2032, que convertiría a Olise, si firma el próximo verano, en uno de los mejor pagados.

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Según esa información, a Olise le esperaría, en caso de una permanencia a largo plazo, como también a Kane y Jamal Musiala, un salario anual de hasta 25 millones de euros. Su sueldo anual actual asciende, según se informa, a 14 millones de euros. Con ello, según el reporte, el Bayern espera una decisión rápida de Olise, que de lo contrario seguiría otra temporada sin estar entre los mejor pagados.

Sin embargo, desde el entorno del jugador de 24 años se escucha que una firma de contrato solo se produciría con la garantía de una cláusula de salida. Olise ya se había asegurado una cláusula así en su exclub, el Crystal Palace, que finalmente activó el Bayern de Múnich en el verano de 2024 por 53 millones de euros. En su contrato actual, sin embargo, no existe una cláusula de ese tipo, pese a los rumores internacionales surgidos recientemente, como confirmó, entre otros, el director deportivo Max Eberl.

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¿Le dejará Michael Olise algún día 200 millones de euros al Bayern de Múnich?

Sin embargo, hace tiempo que quedaron atrás los días en los que el Bayern rechazaba por principio las cláusulas de salida. Kane también contaba con una estrategia de salida de este tipo y, al parecer, también pretende insistir en ciertas condiciones en su nuevo contrato. Se habla de una puerta trasera para un traspaso a la Premier League y de un llamado matching right para su exclub, el Tottenham Hotspur.

Por ahora, solo cabe especular sobre la cantidad que podría fijarse como indemnización de traspaso en la cláusula que, supuestamente, desea el entorno de Olise. Pero una cifra por encima de los 200 millones parece de todo menos irreal. Al fin y al cabo, Olise figura desde hace tiempo entre los mejores jugadores ofensivos del mundo, como está demostrando de forma impresionante también en esta todavía joven temporada.

No obstante, es probable que aún pase bastante tiempo hasta que se tome una decisión definitiva. En septiembre, Eberl ya marcó una dirección. «Deberíamos saber de aquí al próximo verano si por su parte hay una tendencia a renovar o no», dijo a Sport Bild.

Ya en torno al Mundial se había hablado de un gran interés del Real Madrid, que, sin embargo, no llegó a concretarse. También se dice que el Liverpool está muy interesado en el fuera de serie, mientras que el Manchester City probablemente quede por ahora fuera de la carrera por el jugador estrella a raíz del escándalo financiero.

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