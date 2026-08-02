Adi Hütter, nuevo entrenador del SGE, cerró ahora de forma definitiva la puerta a una salida de Baum este verano. "Se queda aquí", subrayó Hütter después de la victoria por 1-0 del Eintracht en el amistoso del sábado ante el Waldhof Mannheim, equipo de la tercera división. "Es un jugador salido de nuestra cantera. Y a un jugador joven así también hay que darle la oportunidad si tiene la calidad correspondiente, y la tiene".

Baum, que la pasada temporada apenas tuvo oportunidades en Frankfurt, había sido relacionado en las últimas semanas con varios clubes. El Hamburgo SV habría llamado a su puerta con insistencia y en Dortmund Baum también era, al parecer, un tema de interés. Hace algunos días, Sky informó de que el director deportivo del BVB, Ole Book, habría propuesto al jugador de 20 años como posible fichaje. Pero tras el aviso de Hütter, el Borussia ya puede ahorrarse cualquier intento concreto por el futbolista del Eintracht.

El austriaco, que ya había entrenado al Eintracht entre 2018 y 2021 y ahora regresó, está completamente convencido de las sensaciones que Baum ha dejado en lo que va de preparación. "Desde el principio dije que quería formarme mi propia opinión sobre él", destacó Hütter, aludiendo así a la complicada situación reciente del joven en el conjunto de Hesse.

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Baum se formó en la cantera del SGE y ya esperaba tener muchos minutos la pasada temporada, después de que su cesión al SV Elversberg en 2024/25 hubiera ido muy bien. De su etapa juntos en Sarre también conoce perfectamente a Baum Book, que en marzo pasó del Elversberg al Dortmund. En el entonces equipo de la 2. Bundesliga, que en mayo logró de forma sensacional el ascenso a la Bundesliga, el nacido en Frankfurt rindió con regularidad: en un total de 37 partidos con el Elversberg, Baum firmó tres goles y ocho asistencias.

Pero de vuelta en el Eintracht, la temporada pasada no le fue nada bien a Baum, porque ni Dino Toppmöller ni su sucesor Albert Riera apostaron por él. Además, frenado por problemas de lesiones, al final apenas sumó 71 minutos repartidos en cinco partidos oficiales.

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Sin embargo, con Hütter Baum podría asumir ahora, aunque con retraso, el papel importante que esperaba. En los amistosos disputados hasta ahora, el internacional alemán sub-21 siempre pudo empezar como lateral derecho en la línea de cuatro, y Hütter valora sobre todo su dinamismo y verticalidad. Hay muchas opciones de que Baum también sea titular en el arranque oficial de la temporada, el 21 de agosto en la DFB-Pokal ante el SC St. Tönis, equipo de la Oberliga, así como ocho días después en el inicio de la Bundesliga ante el Union Berlin.

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El defensa, cuyo contrato se extiende hasta 2028, se siente muy cómodo con el estilo de juego que prefiere Hütter, con línea de cuatro. "Puedo recorrer toda la banda, hacia adelante y hacia atrás. Eso es exactamente lo que me encanta, ese es mi estilo de juego y me favorece", explicó recientemente en el canal de YouTube del club. Y demostró sus cualidades no solo en Mannheim el sábado, cuando dio la asistencia del gol de la victoria del Frankfurt, anotado por Jonathan Burkardt.

Ligado a una posible progresión en el Eintracht, a Baum también podría abrírsele la puerta de un regreso a la selección sub-21, con la que quiere disputar el próximo verano la Eurocopa en Albania y Serbia. Hasta ahora ha jugado cuatro partidos internacionales sub-21, aunque no era convocado desde septiembre del año pasado.

A medio plazo, Baum también es considerado un posible candidato para la reconstrucción de la selección absoluta bajo el nuevo seleccionador Jürgen Klopp. En su rueda de prensa de presentación, este abrió explícitamente la puerta a caras nuevas; Baum encajaría bien con el fútbol de Klopp por su estilo intenso, y Alemania, como es sabido, actualmente no cuenta precisamente con una sobreabundancia de laterales derechos de primer nivel.