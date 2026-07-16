Lionel Messi dedicó un homenaje al fallecido Diego Maradona tras avanzar a la final del Mundial 2026.

Tras dar dos asistencias en la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales, Messi dedicó el triunfo a su mentor.

Según Foot Mercato, Messi declaró: «Estoy seguro de que Diego está disfrutando de este momento desde el cielo... Esta victoria es para él; siempre ha sido un día muy especial».

Y añadió: «Estoy contento de haber podido darle esta alegría, y espero de todo corazón que la disfrute».

Messi recordó su vínculo único con la leyenda y añadió: «Vivimos la época de Diego. No quería que se fuera, y sé que me quería. Aprecio todos los momentos bonitos que compartimos».

Ya le dedicó la Copa América 2021.