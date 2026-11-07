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Xherdan Shaqiri ha revelado que el Bayern de Múnich le impidió en su día fichar por el Liverpool y cómo acabó llegando al equipo que entonces dirigía Jürgen Klopp.

En el pódcast «Potters' Pod» de su antiguo club, el Stoke City, el suizo confesó que en realidad no quería marcharse de los Potters y que le resultó increíblemente difícil hacerlo tras el doloroso descenso de la Premier League a la Championship, la segunda categoría.

«Si hubiéramos logrado la permanencia, me habría gustado quedarme, porque después de tres años me sentía como en casa», dijo el futbolista, que hoy tiene 35 años. El descenso a segunda lo «decepcionó mucho». «Quedé destrozado», subrayó Shaqiri: «Hice todo lo posible, lo di todo, pero al final algo no funcionó y descendimos».

Con ocho goles y siete asistencias, Shaqiri fue uno de los pocos puntos positivos de una mala temporada del Stoke, antes de que el Liverpool ejecutara una cláusula de rescisión por descenso de unos 15 millones de euros. «Jürgen Klopp me llamó y, al final, creo que fue la decisión correcta, porque después lo gané todo con el Liverpool y vivimos una etapa exitosa», afirmó.

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Con los Reds, Shaqiri ganó, entre otros títulos, la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Una historia de éxito que podría haber comenzado antes. El Liverpool ya se había interesado por el atacante en 2014 para sacarlo del Bayern de Múnich. Sin embargo, el club más laureado de Alemania hizo oídos sordos a la propuesta.

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El Bayern vetó el traspaso y vendió a Shaqiri apenas medio año después

«Se pusieron en contacto conmigo y, por supuesto, yo quería marcharme, pero el Bayern dijo que no», contó Shaqiri. Apenas medio año después, firmó por el Inter de Milán debido a la falta de minutos, a cambio de 15 millones de euros. El verano siguiente pasó al Stoke City por 17 millones de euros. Pese a su edad, Shaqiri aún no ha puesto fin a su carrera. En el verano de 2024 regresó al FC Basilea, el club en el que se formó, y tiene contrato hasta el final de la temporada.

Con la camiseta del Liverpool, Shaqiri disputó 63 partidos, marcó ocho goles y dio nueve asistencias. El momento culminante de su carrera fue la victoria por 4-0 sobre el FC Barcelona en las semifinales de la temporada 2018/19, después de que los catalanes ganaran la ida por 3-0. Shaqiri dio una asistencia. «Creo que también fue uno de los mejores días de mi vida», dijo.

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Tras tres años en Anfield, Shaqiri se marchó a Francia para fichar por el Olympique de Lyon. Después de algo más de dos años en la MLS con el Chicago Fire, el actual club de Robert Lewandowski, regresó a Basilea.