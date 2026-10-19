Gary Neville, leyenda del Manchester United, insiste en que se produjo "una pelea violenta" en el vestuario de su exequipo tras las airadas actitudes de los dos jugadores de los Red Devils, Lisandro Martínez y Amad Diallo.

Martínez (28 años) y Amad (24 años) coparon los titulares de la prensa después de la derrota del Manchester United en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el pasado martes, con dos declaraciones cargadas de enfado.

El defensa criticó ante las cámaras a la directiva del Manchester United por la falta de inversión durante el mercado de fichajes de verano, y posteriormente fue multado por el club.

Poco después de que se difundiera el encendido discurso de Martínez, Amad escribió en su cuenta verificada de Snapchat: "Qué vergüenza, maldita sea, no encuentro las palabras".

Y parece que el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, dio a entender que la reacción del delantero marfileño fue una muestra de solidaridad con Martínez.

Sin embargo, la leyenda del Manchester United Neville, de 51 años, insiste en que la publicación de Amad iba dirigida al internacional argentino, según informó el diario inglés "The Sun".

El destacado analista deportivo cree que ello provocó una disputa entre los dos compañeros de equipo, además de una reunión en el vestuario con todos los jugadores.

Neville insiste en que eso "solo puede ser algo bueno" para Carrick, de 45 años, porque ayudó al equipo a forjar cierto carácter, algo que quedó patente en el empate 1-1 del domingo ante el Leeds en el estadio de Elland Road.

Neville declaró a la cadena "Sky Sports": "Hoy es solo un primer paso, pero no podemos dejarnos llevar por el optimismo".

Y añadió: "Creo que el vestuario vivió una discusión acalorada, e incluso celebraron una reunión; eso es seguro al 100%. Es imposible que no hayan abordado el asunto de Martínez".

Y completó sus declaraciones: "Si piensas en la publicación de Amad Diallo en Snapchat: '¡Eres una vergüenza en todos los sentidos!', verás que dirige sus palabras a su compañero de equipo, así que está claro que se intercambiaron insultos. Martínez se salió de lo habitual, y Amad también lo hizo".

Y concluyó: "Quizá este sea el punto de inflexión. Quizá Lisandro Martínez haya dado su mejor discurso motivador para el Manchester United la noche del martes; quizá les haya hecho un favor".



