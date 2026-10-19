Gary Neville, leyenda del Manchester United, insiste en que se produjo una "fuerte discusión" en el vestuario de su exequipo tras las airadas reacciones del dúo de los Red Devils, Lisandro Martínez y Amad Diallo.

Martínez (28 años) y Amad (24 años) coparon los titulares después de la derrota del Manchester United en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el pasado martes, con dos declaraciones cargadas de rabia.

El defensa criticó a la directiva del Manchester United ante las cámaras por la falta de inversión durante el mercado de fichajes de verano, y posteriormente fue sancionado por el club.

Poco después de que se emitiera el encendido discurso de Martínez, Amad escribió en su cuenta verificada de Snapchat: "Qué vergüenza, no encuentro las palabras".

Y parece que el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, dio a entender que la reacción del delantero marfileño fue una muestra de solidaridad con Martínez.

Sin embargo, la leyenda del Manchester United Neville, de 51 años, insiste en que la publicación de Amad iba dirigida al internacional argentino, según informó el periódico inglés "The Sun".

El destacado analista deportivo cree que ello provocó una desavenencia entre ambos compañeros de equipo, además de una reunión en el vestuario con todos los jugadores.

Neville insiste en que eso "solo puede ser algo bueno" para Carrick, de 45 años, porque ayudó al equipo a forjar cierto carácter, lo que quedó patente en el empate 1-1 del domingo ante el Leeds en el estadio de Elland Road.

Neville declaró a la cadena "Sky Sports": "Hoy es solo un primer paso, pero no podemos dejarnos llevar por el optimismo".

Y añadió: "Creo que el vestuario vivió una acalorada discusión, e incluso celebraron una reunión; eso es cien por cien seguro. Es imposible que no hayan abordado el asunto de Martínez".

Prosiguió: "Si piensas en la publicación de Amad Diallo en Snapchat: '¡Eres una vergüenza en toda regla!', verás que se dirige a su compañero de equipo, así que está claro que se estaban lanzando reproches. Martínez se salió de lo habitual, y Amad también".

Y concluyó: "Quizá este sea el punto de inflexión. Puede que Lisandro Martínez haya pronunciado el mejor discurso motivacional de su vida para el Manchester United la noche del martes; quizá les haya hecho un favor".



