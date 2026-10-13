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Loai Mohamed
Traducido por

Se prevé su ausencia en el Clásico: ¿por qué se retrasó el anuncio de la sanción a Vinicius?

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Todos los indicios apuntan a que la sanción será de al menos dos partidos

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Se aplazó el anuncio de la sanción prevista contra el brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, tras su expulsión durante el duelo frente al Villarreal el pasado sábado, a la espera de la decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol sobre el incidente.

Según informó el diario español "Mundo Deportivo" este martes, la reunión del comité no se limitará al caso de Vinicius, ya que también analizará las consecuencias de la suspensión del partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao, incluyendo la determinación del futuro de la reanudación del encuentro y las posibles sanciones disciplinarias contra el equipo madrileño.

Y aunque las resoluciones sobre sanciones se emiten habitualmente el miércoles, en esta ocasión el anuncio se ha retrasado 24 horas adicionales debido al plazo legal concedido a las partes implicadas para presentar sus alegaciones y objeciones, conforme al artículo 24 del código disciplinario.

El artículo establece que se concede a las partes un plazo que finaliza a las dos de la tarde del segundo día laborable siguiente al partido para presentar sus observaciones y objeciones ante el órgano disciplinario competente. Y dado que el lunes fue festivo en España con motivo del Día Nacional, el miércoles representa el segundo día laborable, lo que convierte las dos de la tarde en la fecha límite para presentar los escritos de defensa.

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En consecuencia, el Real Madrid y Vinicius, junto con las demás partes implicadas, tienen plazo hasta el mediodía del miércoles para presentar sus alegaciones sobre la expulsión del jugador brasileño y la tarjeta amarilla que recibió Konaté.

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Por tanto, se espera que la decisión final sobre la sanción a la estrella del Real Madrid se emita el jueves, aunque cabe la posibilidad de que se anuncie a última hora del miércoles.

No parece haber necesidad de precipitarse en la emisión de la resolución, ya que la próxima jornada arranca el viernes, mientras que el Real Madrid disputará su partido el domingo, en su estadio, ante el Sevilla.

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Al menos dos partidos de sanción y la posibilidad de que se agrave el castigo

En cuanto a la posible sanción a Vinicius, el informe apunta a que la suspensión podría partir de dos partidos: uno por la expulsión y otro por la reacción del jugador hacia el árbitro después de que le mostrara la tarjeta roja, sin descartar la imposición de una sanción más severa en vista de lo recogido en el acta arbitral del partido.

En caso de que Vinicius sea castigado con dos partidos de suspensión, se perdería los encuentros del Real Madrid contra el Sevilla y el Barcelona, respectivamente.

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El árbitro señaló en su informe que, tras la expulsión de Vinicius y mientras se encontraba dentro del campo, el jugador continuó protestando su decisión en voz alta y se dirigió hacia la zona en la que estaba situado el árbitro de manera agresiva, lo que obligó a sus compañeros a sujetarlo y calmarlo. Añadió que no pudo distinguir ninguna expresión concreta pronunciada por el jugador.

La redacción del acta arbitral adquiere una gran importancia a la hora de determinar la sanción, ya que el artículo 27 del código disciplinario establece que las decisiones arbitrales relativas a los hechos vinculados al partido se consideran válidas y fidedignas, salvo que se acredite la existencia de un error material manifiesto.

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Así pues, la sanción final contra Vinicius queda pendiente de la decisión del Comité de Disciplina tras la finalización del plazo legal y el estudio de todas las alegaciones presentadas, entre posibilidades que oscilan entre la suspensión de dos partidos y el agravamiento del castigo según la valoración que haga el comité de lo ocurrido después de la expulsión.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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