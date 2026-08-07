Así lo comunicó el TSG este viernes por la noche en un comunicado oficial. En él se indica: "El TSG Hoffenheim y el RB Leipzig mantuvieron recientemente conversaciones sobre un posible traspaso de Fisnik Asllani. Esta transferencia no se llevará a cabo debido a las preocupaciones médicas que había planteado el RB Leipzig".

No se dieron más detalles sobre las preocupaciones médicas por parte del Leipzig. Asllani había viajado el jueves por la noche a la concentración de pretemporada del RB en Austria para someterse allí al reconocimiento médico. Hoffenheim había dado permiso previamente al delantero centro para ello. Sin embargo, durante las pruebas surgieron en el club sajón esas citadas preocupaciones, que finalmente llevaron a que Leipzig renunciara al traspaso de 25 millones de euros. Esa es la cuantía de la cláusula de rescisión en el contrato de Asllani en Hoffenheim.

El internacional kosovar era el deseo absoluto de Leipzig para el centro del ataque. Sky asegura que para la operación ya estaba todo acordado y que Asllani iba a firmar con el participante en la Champions League un contrato de cinco años hasta 2031.

¿Acabará fichando Fisnik Asllani por el BVB?

Mientras tanto, el director deportivo del Hoffenheim, Andreas Schicker, subrayó: "Que este traspaso no se produzca ahora no es, deportivamente, ni mucho menos una mala noticia para nosotros. Para nosotros está completamente claro que Fisnik puede rendir al máximo nivel tanto física como deportivamente". Asllani "ha completado la pretemporada al nivel habitual y volverá a entrenarse con el equipo a partir de la próxima semana". El TSG comunicó, por su parte, que se parte de la base de que el atacante seguirá este verano en el Kraichgau y no se unirá a ningún otro nuevo club.





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Queda por ver si algo cambia de nuevo hasta el cierre del mercado de fichajes a principios de septiembre. Al fin y al cabo, en los últimos meses también se relacionó a Asllani con otros clubes importantes. Entre ellos, Borussia Dortmund habría mostrado un gran interés por el jugador de 23 años, que el sábado celebra su 24º cumpleaños. Si el '9' Serhou Guirassy acaba dejando el BVB este verano, el Borussia podría volver a intentar hacerse con Asllani, al que también tendría en el punto de mira el FC Barcelona.

Hoffenheim fichó a Asllani en 2020 procedente del Union Berlin, aunque el despegue del kosovar en el TSG tardó todavía algunos años. Una cesión al entonces equipo de la 2. Bundesliga SV Elversberg en la temporada 2024/25 acabó dándole el impulso definitivo, tras lo cual Asllani se asentó primero en Hoffenheim en la Bundesliga durante la pasada campaña. En 2025/26 marcó once goles en 35 partidos entre todas las competiciones.