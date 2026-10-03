Diversos informes de prensa han revelado la situación del brasileño Roger Ibáñez, defensa del Al-Ahli, de cara a su participación en el partido clásico ante su rival tradicional, el Al-Nassr, en la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli recibirá a su rival, el Al-Nassr, el 15 de octubre en el estadio Al-Inma de Yeda, en la novena jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que el Al-Ahli busca poner a punto a Ibáñez para que dispute el clásico, pese a confirmarse su ausencia en el partido ante el Al-Fateh, el 9 de octubre, en la octava jornada de la Roshn League.

El defensa brasileño sufrió la lesión durante la derrota del Al-Ahli ante el Mamelodi Sundowns sudafricano, en el partido de la Copa Intercontinental de África, Asia y el Pacífico, y desde entonces se ha sometido a un proceso de rehabilitación.

Se espera que Ibáñez se incorpore a la lista del "Al-Raqi" para enfrentarse al Al-Wasl emiratí, el 12 de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite, antes de estar listo para medirse al Al-Nassr.

El partido ante el Al-Nassr se considera decisivo para el Al-Ahli, que busca ganarlo para volver a la pelea por el título de la Roshn Saudi League durante la presente temporada, tras algunos resultados negativos.

El "Al-Raqi" ocupa el sexto puesto en la clasificación de la liga saudí con 12 puntos, cosechados en 4 victorias y 3 derrotas, a 4 puntos del Al-Nassr, que se sitúa en la tercera posición.



