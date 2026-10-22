El exseleccionador alemán suena como sucesor de Carrick tras la goleada por 1-4 sufrida por los Red Devils en la Champions League ante el sorprendente equipo italiano Como 1907. Entre otros, el prestigioso Telegraph inglés informa de que se baraja esa posibilidad en Manchester.

Nagelsmann está sin equipo desde su estrepitoso fracaso con la selección alemana en el Mundial este verano. Tras la exitosa Eurocopa disputada en casa hace unos dos años, el técnico de 39 años no estuvo a la altura de las grandes expectativas en el Mundial de este año. ¡Todo lo contrario! Alemania cayó de forma bochornosa ante la modesta Paraguay en dieciseisavos de final, en la tanda de penaltis.

Poco después de su destitución ya se había especulado con el regreso de Nagelsmann al fútbol de clubes, donde cosechó grandes éxitos en el Bayern de Múnich, en Leipzig y en el TSG Hoffenheim. Hace unas semanas surgieron rumores sobre un posible regreso al club sajón para sustituir al cuestionado Martin Demichelis, pero fue precisamente Roger Schmidt, sucesor de Jürgen Klopp, quien poco después les restó fuerza.

Schmidt, nuevo responsable global de fútbol del universo Red Bull tras la llegada de Klopp al cargo de seleccionador alemán, dejó claro: «Esto es completamente normal hoy en día en este negocio. Siempre hay que abordar estos asuntos cuando se pierde uno o dos partidos. Estamos muy lejos de eso». Mientras Demichelis logró rehabilitarse, al menos momentáneamente, con una contundente victoria por 6-0 sobre el Eintracht Frankfurt, ahora parece haberse abierto una nueva puerta para Nagelsmann en el Manchester United.

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El Manchester United, por los suelos: «El tipo de actuación que le cuesta el puesto a un entrenador»

Ya después de su sorprendente salida del Bayern en marzo de 2023 hubo reiteradas especulaciones sobre una posible llegada de Nagelsmann a la Premier League. La derrota a orillas del lago de Como podría ser el golpe definitivo para Carrick. El Guardian habló de una «derrota vergonzosa». The Telegraph describió el encuentro como «el tipo de actuación que le cuesta el puesto a un entrenador». El club, 20 veces campeón de Inglaterra y tres de la Champions League, que lleva ya siete partidos oficiales sin ganar, parece «fundamentalmente roto».

La alarmante actuación en Lombardía llevó incluso a que el capitán Bruno Fernandes criticara públicamente después la táctica de su entrenador. El técnico del Como, Cesc Fàbregas, dejó entrever, además, que evitó que el Manchester United encajara una goleada todavía mayor.

«Quizá me arrepiento de los últimos diez minutos, en los que fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo porque queda otro partido y, con un 4-0, quizá aún se podría conseguir algo», señaló el español, antes de añadir: «Le dije a Tassos Douvikas que dejara de correr y se quedara en el centro, y quizá sea precisamente eso de lo que me arrepiento». Al fin y al cabo, el excentrocampista de talla mundial es «quien siempre insiste en intentarlo hasta el final, y ese gol encajado me dejó una mala sensación. Se debió a que redujimos la intensidad y la reducción defensiva, pero fue culpa mía y me lo tomo muy en serio».

Carrick, por su parte, se mostró reservado tras el pitido final. «Queda mucho por hacer antes del próximo partido y tenemos que preparar al equipo», dijo en referencia al encuentro de liga del domingo contra el AFC Bournemouth: «Porque esta noche ha sido difícil para todos».

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Manchester United: preocupante desgaste de entrenadores

Tras siete jornadas y con siete puntos, el Manchester United ocupa una decepcionante 13.ª posición. Los puestos de acceso a las competiciones internacionales empiezan a quedar fuera de su alcance. En la Champions League, al menos ha conseguido una victoria y ha sufrido dos derrotas, por lo que los Red Devils siguen, de momento, en puestos de playoff.

Pero esta escasa cosecha, desde luego, no está a la altura de las grandes exigencias del club. Así lo demuestra, sobre todo, el preocupante desgaste de entrenadores de los últimos años. Desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, y sin contar las soluciones interinas, ocho técnicos distintos han ocupado ya el banquillo de Old Trafford. Entre ellos, nombres de la talla de Louis van Gaal, José Mourinho o Ralf Rangnick.