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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

¿Se perderá el duelo ante el Liverpool? El seleccionador de Noruega aclara la verdad sobre la lesión de Haaland

Liverpool vs Manchester City
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Erling Haaland sembró la preocupación en las filas del Manchester City, después de pedir ser sustituido durante el enfrentamiento de la selección de Noruega ante Portugal, una semana antes del regreso de la competición de la Premier League y del esperado duelo cumbre entre Liverpool y Manchester City.

Sin embargo, la afición del Manchester City recibió una noticia tranquilizadora, luego de que Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, revelara que la decisión de sustituir a Haaland no se debió a una lesión, sino que formó parte de un plan previo para concederle algo más de una hora de juego, ante la fatiga acumulada.

Y pese a aparecer en algunas imágenes cojeando de una forma que generó inquietud, el delantero noruego no sufre ninguna lesión, según confirmó su entrenador, quien aclaró que la decisión de su salida llegó tras un acuerdo previo entre ambas partes.

Solbakken declaró tras el partido: "Jugó 90 minutos completos dos veces ante Dinamarca y Portugal, y en el primer partido estuvo cansado ante Gales, por eso mantuvimos una conversación franca el sábado".

Y añadió: "Analizamos todos los escenarios posibles", en referencia al acuerdo de reducir los minutos de participación de Haaland, para evitar que sufra un desgaste adicional antes de su regreso al Manchester City.

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