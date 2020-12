¿Se olvidó de River? El tuit de Tevez sobre las 'finales' que le quedan a Boca

El Apache publicó un mensaje en el que arenga al Xeneize y parece restarle importancia al Superclásico del sábado. ¿Qué quisiste decir, Carlitos?

A Boca se le viene un comienzo de 2021 más que especial e importante: el 2 de enero jugará contra River el Superclásico correspondiente al torneo local, mientras que cuatro días más tarde abrirá ante el Santos la serie de semifinales de la , que se cerrará una semana después en . De superar esa llave, el siguiente y último partido en el certamen continental para el Xeneize sería la final en el Maracaná.

Sin embargo, a propósito de los compromisos que se le vienen a Boca, el capitán Carlos Tevez dejó un llamativo mensaje en las redes sociales que no quedó claro si se trató de un error involuntario o de una omisión en forma de burla contra el Millonario.

"Concentrados que nos quedan 3 finales!! VAMOS BOCA", escribió el capitán xeneize junto a un par de fotos suyas durante el entrenamiento, lo que rápidamente disparó las interpretaciones y preguntas entre los hinchas y los usuarios de Twitter e Instagram: ¿a qué tres finales se refiere el Apache?.

Algunos consideran que el atacante le resta importancia al partido del sábado contra River y por eso lo excluye de su 'lista'; también se especula con que directamente descansará y no jugará contra el Millonario. Por otra parte, no son pocos los que consideran que dentro de las 'tres finales' no incluyó una hipotética final de la Libertadores.