¿Se olvidan de Alexis Sánchez? Manchester United habría reservado el ‘7’ para Jadon Sancho

El chileno debe regresar a Old Trafford al término de su préstamo con el Inter. Sin embargo, el emblemático dorsal podría pasar a la perla británica.

Las competiciones están paradas, pero la actividad en los clubes no cesa. En tiempos de coronavirus, y mientras se contempla un escenario de fútbol en recesión, el sigue planeando posibles fichajes y refuerzos de cara a la próxima temporada. Y ahí aparece el nombre de Jadon Sancho, el niño prodigio del fútbol inglés, enrolado en las filas del .

Los Diablos Rojos ya se habrían puesto en contacto con el agente del ganador del trofeo NxGn 2019, elegido por periodistas de 42 ediciones de Goal, quien también es seguido por los clubes más poderosos del mundo: , , o , entre otros.

Para tentar al extremo, en el conjunto de Old Trafford le habrían ofrecido tomar el histórico 7, según apuntó The Sun. Este emblemático dorsal fue portado por cinco ídolos de los de Old Trafford. George Best le dio prestigio a esa numeración durante gran parte de sus 11 temporadas (1963-1974) en la entidad, en las que conquistó la Liga de Campeones y el Balón de Oro (ambos en 1968).

A él le siguen Bryan Robson (1995), Eric Cantona (1995-1997), David Beckham (1997-2003) y Cristiano Ronaldo (2003-2009). Mientras que en el último tiempo la lucieron Michael Owen, Angel Dí María, Memphis Depay, Antonio o Alexis Sánchez, quien no logró cumplir con las expectativas de vestir una de las camisetas con más peso de la historia del club.

Y es que el hombre de La Roja fue enviado a préstamo al con un registro de 45 encuentros oficiales, en los que marcó solo cinco goles y completó nueve pases gol; muy lejos de los números con los que brilló en su paso por . Por lo mismo, el club de Manchester ya le tendría reemplazo, pese a que el medio especializado de la ciudad, Manchester Evening News, elaboró un informe con las cuatro razones por las que el Niño Maravilla "debería recibir otra chance" en el club.

Eso sí, el United sabe que si quiere a la perla británica tendrá que desembolsar unos 130 millones de euros. Mientras, Rio Ferdinand avala su contratación. En opinión del que fuera uno de los mejores centrales del fútbol inglés, "Jadon debe jugar en un equipo que le permita mejorar y conseguir trofeos. Sé que suena para Chelsea o , pero creo que el Manchester United es el lugar ideal para Sancho", aseguró.

¿El motivo? El futbolista estaba disfrutando de una temporada increíble en el Dortmund antes de que la campaña de la se suspendiera en marzo debido a la pandemia a causa del Covid-19. El atacante había marcado 14 goles y proporcionó 15 asistencias en 23 partidos.

Ante la posibilidad de incorporar al internacional con la Selección de , criado en las categorías inferiores del , Ed Woodward, vicepresidente del United, llevó tranquilidad. "Siempre es una prioridad para nosotros fortalecer el equipo y construir sobre lo que Ole (Gunnar Solskjaer) está logrando en términos de llevarnos de vuelta a la cima, pero debemos tener claridad sobre lo que depara el futuro", dijo el directivo en un foro de fanáticos.

"Es cierto que somos afortunados de estar en una posición financiera sólida en comparación con muchos clubes, pero no somos inmunes al impacto financiero de lo que está haciendo este virus", consideró Woodward. Al respecto, analizó que una vez analizada la situación financiera tras la pandemia "por supuesto, nuestro objetivo es seguir siendo altamente competitivos en el mercado".

"Como dije antes y lo he dicho muchas veces, seguimos comprometidos a respaldar a Solskjaer para ganar trofeos. Ese es nuestro objetivo principal como club", cerró. Así las cosas, ¿Alexis debe olvidarse de la emblemática camiseta? Solo el tiempo lo dirá...