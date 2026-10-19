El incidente del turco Arda Güler con el jugador del Sevilla Peque ha desatado una nueva polémica en el fútbol español, después de que las imágenes televisivas no lograran esclarecer la realidad de la entrada por la que algunos reclamaron la expulsión de la estrella del Real Madrid, en medio de acusaciones sobre la ausencia de ángulos de cámara decisivos, a pocos días del esperado Clásico.

La Liga negó haber ocultado cualquier imagen de la repetición, asegurando que las cámaras se centraban en el balón y en el desarrollo de la jugada, y no en el incidente que ocurrió en otra zona del campo, algo que coincide con la versión atribuida al Comité Técnico de Árbitros.

El suceso devolvió la tensión al panorama futbolístico español antes del enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, tras dirigirse acusaciones y críticas hacia los estamentos arbitrales y hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas, mientras que la ausencia de una imagen clara de la entrada planteó interrogantes sobre los motivos por los que no intervino la tecnología del videoarbitraje (VAR).

¿Por qué no intervino el VAR en el incidente de Güler?

El diario aclaró que las fuentes con las que habló atribuyeron la ausencia de imágenes decisivas a que la mayoría de las cámaras se situaban para seguir la jugada, mientras que el suceso ocurrió en otra parte del campo, lejos del alcance del enfoque directo de los operadores.

El diario "As" recogió que LaLiga aseguró no haber bloqueado ninguna repetición televisiva, señalando que la emisión incluyó imágenes desde ángulos elevados, pero que la ubicación del incidente impidió ofrecer una imagen cercana y clara que revelara los detalles del contacto.

Por su parte, el Comité Técnico de Árbitros consideró que el problema reside en la falta de un número suficiente de cámaras que registren lo que ocurre en el centro del campo, y una fuente arbitral aclaró que no hubo una imagen clara del punto de contacto, lo que impidió la intervención de la tecnología del vídeo.

Otra fuente apuntó que las imágenes disponibles mostraron el incidente desde una distancia lejana, sin la suficiente claridad para determinar la naturaleza del contacto o con qué jugador se produjo, lo que dificultó afirmar con certeza la existencia de una infracción que justificara la tarjeta roja.

La ausencia de imágenes puede decantar la decisión en ambos sentidos

El informe señaló que la falta de imágenes no solo habría influido en la decisión de no mostrar la tarjeta roja, sino que habría limitado la intervención de la tecnología del vídeo incluso si el árbitro hubiera mostrado la tarjeta roja directamente, ya que las imágenes disponibles no eran suficientes para justificar la anulación de la decisión o la reducción de la sanción.

El incidente colocó al Comité Técnico de Árbitros en una situación comprometida, especialmente porque ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu, que cuenta con un gran número de cámaras, en un momento en que LaLiga busca mejorar la calidad de la cobertura televisiva y convertirla en uno de los puntos fuertes de la competición.

Y pese a que el comité consideró lo ocurrido un incidente aislado, el asunto suscita temores sobre la capacidad de la emisión televisiva de ofrecer ángulos suficientes a los árbitros en situaciones polémicas, sobre todo porque el problema no ha aparecido por primera vez esta temporada.

El diario recordó un caso similar durante el partido entre el Alavés y el Getafe, cuando la escasa calidad de las imágenes y la falta de ángulos de cámara plantearon dificultades a la tecnología del vídeo, y los árbitros se vieron obligados a trabajar con imágenes lejanas que no revelaban todos los detalles del incidente.