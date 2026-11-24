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Un reportaje de stern revela detalles delicados del contrato de Jamal Musiala con el Bayern de Múnich y apunta a posibles explicaciones de la cuestionable forma en que la directiva del club ha tratado públicamente a su centrocampista estrella.

Según el reportaje, en medio de las tensiones con Musiala y sus asesores, a los miembros del consejo de supervisión, entre ellos Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß, les molesta especialmente no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad del centrocampista o haberla recibido muy tarde. Eso les habría llevado a preguntarse con más insistencia si el entorno de Musiala pretende ocultarles algo.

Además, según los miembros del consejo de supervisión no se habrían enterado inicialmente del nuevo episodio de ausencia que sufrió el número diez el lunes de la semana pasada , informa stern. Durante los primeros días posteriores, el incidente solo habría sido conocido por la dirección deportiva del Bayern, encabezada por el director deportivo Max Eberl, pero no por Rummenigge y los demás miembros del consejo. El hecho de que estos, al parecer, no fueran informados hasta el transcurso de la semana pasada habría provocado un gran enfado.

Por otra parte, stern informa de que Musiala sufrió otro episodio de ausencia la mañana del 7 de abril, día en que el Bayern visitó al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League de la pasada temporada. Hasta ahora, ese episodio no había trascendido públicamente. Aun así, Musiala entró en el partido aquella noche a falta de 20 minutos para el final de la victoria por 2-1 del conjunto muniqués.

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Las tensiones entre el Bayern y Jamal Musiala se dirimen públicamente

En las dos últimas semanas se ha desatado un intenso debate público sobre cómo ha gestionado el Bayern la enfermedad de Musiala, conocida públicamente desde el verano . Se trata de una disfunción neurológica que puede provocar breves episodios de ausencia. El jugador de 23 años sufrió dos episodios de este tipo en agosto, durante partidos de preparación contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, y en ambas ocasiones se desplomó sobre el terreno de juego.

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Las declaraciones del presidente de honor Uli Hoeneß , del máximo responsable ejecutivo Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge han avivado recientemente el debate sobre la dramática situación de Musiala y han provocado duras críticas a las formas del Bayern . Rummenigge fue el más contundente tras el empate 1-1 del pasado viernes contra el 1. FC Colonia en la Bundesliga. Entre otras cosas, dijo a Sky sobre Musiala: «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que le resultará difícil volver al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio».

Getty Images

Rummenigge añadió que las cantidades que percibe Musiala en virtud del contrato que firmó con el Bayern en febrero de 2025, vigente hasta 2030, «con todos los respetos, ya no son asumibles». Su respuesta a la pregunta de si incluso una venta de Musiala sería un escenario realista para el club que más veces ha ganado la Bundesliga resultó especialmente sorprendente: «No puedo imaginar que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas circunstancias. Hemos tratado el asunto con mucha sensibilidad con el jugador y todos queremos que vuelva en plena forma. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? En ese caso, tendremos que pensar también en las finanzas», dijo el exdirector ejecutivo del Bayern.

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Una cláusula del contrato sobre la que stern y, ya la semana pasada, Sport Bild han informado en los mismos términos tiene especial relevancia en la situación actual: Musiala tendría garantizada la continuidad del pago de su salario durante un máximo de seis meses en caso de enfermedad. Según el sindicato de futbolistas VDV, en un contrato laboral modelo de la DFL lo habitual son solo seis semanas. Después, el jugador de baja suele tener derecho a una prestación por lesión que, en el deporte profesional, paga la VBG y que generalmente es muy inferior a su salario habitual.

¿Cuánto cobra Jamal Musiala en el Bayern?

Además, según stern, gran parte del salario bruto que se atribuye a Musiala, de hasta 25 millones de euros anuales, está compuesta por cantidades fijas. El sueldo base del internacional alemán sería muy elevado y a él se sumarían importantes pagos adicionales que no dependerían del número de partidos que dispute con el Bayern. Solo la prima anual por rendimiento estaría vinculada a los minutos de juego del mediapunta. Por su parte, y con independencia de stern, SZ informa de que Musiala podría llegar a ingresar hasta 30 millones de euros al año. Según esa información, esto se debería a «diversas cláusulas enrevesadas y acuerdos adicionales».

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Según stern, los miembros del consejo de supervisión del Bayern tienen reservas respecto a Eberl por el contrato de Musiala desde que se cerró. Hoeneß y los demás no habrían entendido por qué el director deportivo aceptó las condiciones exorbitantes que exigía el entorno del jugador. Dentro del club hay quienes opinan que se asumió un compromiso económico tan elevado sin necesidad: aunque se había especulado con el interés de varios grandes clubes europeos por Musiala, nunca llegó una oferta concreta a la Säbener Straße.

Los dirigentes del club reprocharían a Eberl haberse dejado llevar por los asesores de Musiala y por la expectación en torno al jugador de gran calidad técnica. A ello se suma que el futbolista de 23 años habría recibido una prima única por firmar de al menos 22 millones de euros.

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En la situación actual, según stern, Rummenigge y Hoeneß son los defensores más firmes de adoptar una postura más dura frente a la agencia de representación de Musiala, a la que pertenece el asesor Christian Schmidt, descrito como «frío y despiadado». Eberl lo habría comprobado en una reunión del consejo de supervisión celebrada la semana pasada: según el reportaje, Hoeneß le reprochó seis meses de «inactividad» continuada en el caso Musiala.

Finalmente, el martes se celebró en la Säbener Straße una reunión muy necesaria entre Dreesen, director ejecutivo del club, Herbert Hainer, presidente del club y del consejo de supervisión, y los asesores de Musiala Christian Schmid y Tobias Altschäffl.

Getty Images

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Musiala reapareció contra el Colonia tras casi dos meses de baja

La reaparición del internacional en 46 ocasiones el pasado viernes casi pasó desapercibida entre los innumerables artículos y declaraciones sobre su situación actual. Musiala se había roto una fibra muscular a finales de septiembre, mientras calentaba antes del partido de la Liga de Naciones que la selección alemana disputó en los Países Bajos , y había estado de baja casi dos meses.

En el decepcionante empate contra el Colonia entró a falta de 20 minutos para el final y tuvo, entre otras, una gran ocasión para marcar el gol de la victoria. Musiala, que siempre ha contado con el respaldo del entrenador Vincent Kompany y del director deportivo Eberl , podría volver a jugar el miércoles por la noche, cuando el Bayern visite al OSC Lille en la Champions League. Hasta ahora ha disputado cinco partidos esta temporada, en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia.