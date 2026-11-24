Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Un reportaje de stern revela detalles relevantes del contrato de Jamal Musiala con el Bayern de Múnich y apunta a posibles motivos de las polémicas declaraciones públicas de los dirigentes del club sobre su centrocampista.

Según el reportaje, en medio de las tensiones con Musiala y sus asesores, a los miembros del consejo de supervisión, entre ellos Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß, les molesta especialmente no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad del centrocampista o haberla recibido muy tarde. Eso ha intensificado sus dudas sobre si el entorno de Musiala pretende ocultarles algo.

Además, según los miembros del consejo de supervisión no fueron informados inicialmente de la nueva crisis de ausencia que sufrió el número diez el lunes de la semana pasada , de acuerdo con stern. En los primeros días posteriores, solo la dirección deportiva del Bayern, encabezada por el director deportivo Max Eberl, habría tenido conocimiento del episodio, pero no Rummenigge y los demás miembros del consejo. El hecho de que, al parecer, estos últimos no fueran informados hasta el transcurso de la semana pasada provocó un gran enfado.

Por su parte, stern también informa de que Musiala sufrió otra crisis de ausencia, hasta ahora desconocida públicamente, durante la mañana del 7 de abril, día en que el Bayern visitó al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League de la temporada pasada. Pese a ello, Musiala entró al campo aquella noche a 20 minutos del final en la victoria por 2-1 del conjunto muniqués.

Anuncios Anuncios

Las tensiones públicas entre el Bayern de Múnich y Jamal Musiala

En las dos últimas semanas se ha desatado un intenso debate público sobre cómo ha gestionado el Bayern la enfermedad de Musiala, conocida públicamente desde el verano . Se trata de una disfunción neurológica que puede causar breves crisis de ausencia. El jugador, de 23 años, sufrió dos episodios de ese tipo en agosto, durante los partidos de preparación contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, y en ambos se desplomó sobre el terreno de juego.

Related Topics

Próximos partidos LIL Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Las declaraciones del presidente de honor Uli Hoeneß , del presidente ejecutivo Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge han avivado recientemente el debate sobre la dramática situación de Musiala y han provocado duras críticas a las formas del Bayern de Múnich . Rummenigge fue el más contundente tras el empate 1-1 del pasado viernes ante el 1. FC Colonia en la Bundesliga. Entre otras cosas, dijo sobre Musiala en Sky: «Lo que sabemos, por desgracia, lleva a pensar que le resultará difícil volver al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio».

Getty Images

Rummenigge añadió que las cantidades que percibe Musiala en virtud del contrato que firmó con el Bayern en febrero de 2025, vigente hasta 2030, son «con todos los respetos, ya indefendibles». Su respuesta a la pregunta de si incluso una venta de Musiala sería una posibilidad realista para el campeón récord resultó especialmente sorprendente: «No puedo imaginar que Jamal quiera dejar el club ni que otro club quisiera ficharlo en estas circunstancias. Hemos tratado el asunto con el jugador con mucha sensibilidad y todos queremos que recupere su mejor forma. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? En ese caso, también tendremos que pensar en las finanzas», afirmó el ex presidente ejecutivo del Bayern.

Anuncios

Una cláusula del contrato sobre la que informan tanto stern como, ya la semana pasada, Sport Bild es especialmente delicada en la situación actual : Musiala tendría garantizado el cobro de su salario durante un máximo de seis meses en caso de enfermedad. Según el sindicato de jugadores VDV, el contrato laboral tipo de la DFL solo contempla normalmente seis semanas. Después, el jugador de baja suele tener derecho a una prestación por lesión que, en el deporte profesional, paga la VBG y que generalmente es muy inferior al salario habitual.

¿Cuánto cobra Jamal Musiala en el Bayern de Múnich?

Además, según stern, el supuesto salario bruto de Musiala, de hasta 25 millones de euros al año, se compone en gran parte de cantidades fijas. El sueldo base del internacional alemán sería muy elevado y se le sumarían importantes pagos adicionales que no dependerían del número de partidos que disputara con el Bayern. Solo la prima anual por rendimiento estaría vinculada a los minutos de juego del centrocampista. Por otra parte, y con independencia de lo publicado por stern, SZ informa de que Musiala podría llegar a ingresar hasta 30 millones de euros al año. Esto se debería a «diversas cláusulas complejas y acuerdos adicionales», según señala el medio.

Anuncios

Según stern, los miembros del consejo de supervisión del Bayern mantienen reservas sobre Eberl por el contrato de Musiala desde que se cerró. Hoeneß y los demás no habrían entendido por qué el director deportivo aceptó las condiciones exorbitantes que exigía el entorno del jugador. Dentro del Bayern existe incluso la opinión de que el club asumió sin necesidad un compromiso económico tan elevado: aunque se había especulado con el interés de varios grandes clubes europeos por Musiala, nunca llegó una oferta concreta a la Säbener Straße.

Los altos cargos del club reprocharían a Eberl haberse dejado embaucar por los asesores de Musiala y por la expectación en torno al jugador de gran técnica. Además, el futbolista de 23 años habría recibido una prima única por firmar de al menos 22 millones de euros.

Anuncios

En la situación actual, según stern, Rummenigge y Hoeneß son los defensores más firmes de adoptar una postura más dura frente a la agencia de Musiala, a la que pertenece su asesor Christian Schmidt, descrito como «frío y despiadado». Eberl lo habría comprobado en una reunión del consejo de supervisión celebrada la semana pasada: Hoeneß acusó al director deportivo de seis meses de «inactividad» continuada en el caso Musiala, según el reportaje.

Getty Images

Musiala reapareció ante el Colonia tras casi dos meses de baja

La reaparición del internacional en 46 ocasiones el pasado viernes casi pasó desapercibida entre las innumerables informaciones y declaraciones sobre su situación actual. Después de sufrir una rotura de fibras musculares a finales de septiembre, durante el calentamiento previo al partido de la Nations League de Alemania en los Países Bajos , Musiala estuvo de baja casi dos meses.

Anuncios

En el decepcionante empate ante el Colonia entró a 20 minutos del final y dispuso, entre otras ocasiones, de una clara oportunidad para marcar el gol de la victoria. Musiala, que siempre ha contado con el respaldo del entrenador Vincent Kompany y del director deportivo Eberl , podría volver a jugar el miércoles por la noche, cuando el Bayern visite al OSC Lille en la Champions League. En lo que va de temporada, Musiala ha disputado cinco partidos, en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia.