Alvarez, que quiere marcharse al FC Barcelona a toda costa, no entró en la convocatoria del Atlético para la victoria por 2-1 en el amistoso del viernes ante el Olympique de Marsella. Según un informe del canal de televisión argentino TyC Sports, eso ocurrió por expreso deseo de Alvarez. Le habría pedido al entrenador Diego Simeone no tener que volver a jugar con el Atlético.

Además, los asesores del goleador habrían exigido con urgencia una conversación en el corto plazo a los responsables del gran club español encabezados por el consejero delegado Miguel Ángel Gil. La postura del entorno de Alvarez es clara: el traspaso al Barça, que ha señalado al argentino como su jugador deseado para el ataque, debe hacerse posible lo antes posible.

Ya justo después del regreso de Alvarez de sus vacaciones tras el Mundial a comienzos de la semana se habían desatado los titulares. Según Mundo Deportivo, el jugador de 26 años quería buscar ya el lunes una conversación con Simeone y Gil, pero no encontró a ninguno de los dos en el centro de entrenamiento. Según el informe, Alvarez "explotó" por ello y estaba hecho una furia; además, subrayó ante las personas presentes que no quería volver a jugar con el Atleti. En el caso más extremo, según se escucha, incluso podría entrar en huelga de entrenamientos.

Quiere ir al FC Barcelona a toda costa: ¿Atletico también sin Julián Alvarez en el arranque liguero?

El culebrón del traspaso de Alvarez se prolonga ya desde hace semanas. El Atlético habría rechazado una oferta de 120 millones de euros procedente de Barcelona y se remite a la cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. El contrato de Alvarez en Madrid sigue vigente hasta 2030.

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¿Cómo sigue ahora la situación? Al técnico Simeone le gustaría contar con Alvarez en el arranque liguero del miércoles en casa ante el Málaga, pero parece que no será así. Según TyC Sports , el internacional argentino descarta jugar, ya que no se siente mentalmente capacitado para ello. Al fin y al cabo, debido a las especulaciones sobre su posible salida, le amenazan reacciones airadas de los aficionados del Atlético.

Alvarez había llegado a Madrid en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros y es uno de los jugadores más importantes del Atlético. La pasada temporada firmó 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos entre todas las competiciones.