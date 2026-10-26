En el formato de vídeo «Legenden-Talk», dos iconos del FC Schalke 04 comentan y analizan las actuaciones de su equipo. La última visita al 1. FC Colonia no gustó nada a Klaus Fischer (76) ni a Rüdiger Abramczik (70). A Fischer le preocupa sobre todo la falta de eficacia en ataque.

Una vez más, no hubo nada que reprocharle a la defensa del equipo de Miron Muslic ni al portero Loris Karius. En cambio, los dos exjugadores sí tienen mucho que decir sobre el delantero del Colonia Said El Mala. Lo critican duramente, pero no por su desafortunada acción, con la que fue en parte responsable del fuerte choque entre Robin Gosens y Soufiane El-Faouzi, sino por su supuesto mal juego.

«Ahí hablan de 60 o 70 millones. ¡Hola! Yo me pregunto: ¿quién va a pagar eso por él? ¿Se fija él mismo alguna vez en cómo juega al fútbol?», dijo Abramczik antes de mencionar brevemente al rival de amarillo y negro, el Borussia Dortmund, también llamado Lüdenscheid. «Me alegro de que los de Lüdenscheid, voy a llamarlos así porque, si no, luego volveré a tener problemas, no lo hayan fichado. No sé por qué se ha montado tanto revuelo».

Abramczik, que en su época fue un extremo excepcional e internacional con Alemania en 19 ocasiones, dijo que de El Mala no había «visto nada salvo la peor acción del partido: empujar a nuestros dos chicos».

Sin embargo, Abramczik no culpó de ello al jugador del Colonia. Que los dos futbolistas del Schalke sufrieran lesiones en la cabeza fue «algo grave», pero, desde luego, no era «tarjeta roja».

Klaus Fischer parece no ver a Said El Mala en la selección nacional

El Mala tampoco convenció en absoluto a Fischer, que, al igual que su compañero, no aportó ningún argumento objetivo. En su lugar, el subcampeón del mundo de 1982 centró la atención en la selección nacional. «¿Se supone que él va a marcar los goles que lleven a Alemania hacia delante? ¿A cotas más altas?», preguntó el tercer máximo goleador de la historia de la Bundesliga. «Solo puedo decir: adiós, Alemania. ¿Qué ha conseguido? ¡Nada!».

El Mala debutó con la selección absoluta durante el último parón internacional bajo las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp. Jugó una parte en la victoria por 2-0 ante Serbia en la Nations League y, pocos días después, 27 minutos en el empate 0-0 contra Grecia.

Esta temporada, el futbolista de 20 años, que en verano fue relacionado con un traspaso a la Premier League y al BVB, ha disputado siete partidos oficiales con el Colonia y ha marcado dos goles.