Abdu Atif, exjugador estrella de Arabia Saudí, afirma que Lionel Messi merecía más Balones de Oro.

Así lo afirmó tras la brillante actuación de Messi ante Austria, en la que marcó dos goles que dieron a Argentina el 2-0 y el pase a los dieciseisavos del Mundial 2026, además de situarlo, con 18 tantos, como máximo goleador histórico de la competición por encima de Miroslav Klose.

En Al Arabiya afirmó: «Vivir en la era de Messi es una bendición. No entiendo cómo solo tiene ocho Balones de Oro; debería tener doce o trece».

Estas cifras reabren el debate.

Las palabras de Ateef reabren el debate sobre cuántos Balones de Oro merecía Messi, recordando que lleva más de 20 años batiendo récords de goles, asistencias y títulos.

Muchos fans creen que algunas ediciones deberían revisarse, especialmente cuando Messi brilló con el Barcelona o la Albiceleste y el premio fue para otro.

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Por detrás se sitúa su eterno rival, Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid, con 5 Balones de Oro, tras una rivalidad que duró de 2008 a 2018.

Maradona y un Mundial perdido

Además, Atef afirmó que Diego Maradona privó a Messi de una gran oportunidad en el Mundial 2010.

El exjugador saudí afirmó que Maradona perjudicó a Messi al asumir la selección argentina, tanto por la presión como por su gestión técnica en el torneo, y consideró que aquella edición fue una oportunidad perdida para el capitán del tango.

Mientras Messi sigue haciendo historia en el Mundial de 2026 y batiendo récords, los aficionados se preguntan: ¿son suficientes ocho Balones de Oro para una carrera tan excepcional o la historia no le ha dado todo lo que merece?