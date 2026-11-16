Se marchó tras hablar con Jesus: el caso Ronaldo se repite en la concentración de Portugal

Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección de Portugal vive un nuevo capítulo de tensión: el capitán Bernardo Silva ha abandonado la concentración lusa, molesto por sus pocos minutos, aunque la Federación Portuguesa justifica su ausencia por problemas musculares.

Anuncios

Según informa el diario Sport, Bernardo Silva, estrella del Real Madrid, abandonó la concentración de su selección tras mantener una conversación con el seleccionador, Jorge Jesus, en la que le expresó su malestar por la importancia del papel que desempeña en el equipo.

La actitud de Bernardo Silva ha traído a la memoria el caso de Cristiano Ronaldo, que dejó la concentración de Portugal en el último parón internacional tras una conversación con Jesus por sus pocos minutos en los partidos.

De acuerdo con el diario Record, Bernardo Silva le comunicó personalmente a Jesus su descontento por los pocos minutos de juego que está recibiendo.

La conversación entre Bernardo y Jesus, que tuvo lugar en Braga, terminó con entendimiento entre ambas partes, aunque el episodio ha despertado nuevas dudas sobre el ambiente que se respira en Portugal.

Anuncios Anuncios

El episodio resulta especialmente delicado porque Bernardo Silva asumió recientemente la capitanía de la selección portuguesa como sucesor de Cristiano Ronaldo, que se ha retirado de la selección.

Related Topics

Próximos partidos WAL UEFA Nations League A 14:45 POR Ver

La crisis estalló tras la dura derrota de Portugal ante Dinamarca por 1-4.

Bernardo Silva solo disputó los últimos 11 minutos, pero en ese tiempo logró marcar el único gol de su selección.

Anuncios

Poco después, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el jugador abandonaba la concentración por problemas físicos y confirmó que no viajaría a Cardiff para disputar ante Gales el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La explicación oficial fue que Bernardo Silva había pasado una revisión del cuerpo médico y que se determinó que no estaba en condiciones de jugar.

Anuncios

Sin embargo, la información revelada por el diario Record apunta a que su marcha estuvo precedida por una conversación con Jesus sobre su escasa participación.

Bernardo Silva ya había mostrado su malestar antes del duelo ante Dinamarca, cuando afirmó: «Todos los jugadores quieren sentirse útiles y quieren jugar, y yo no soy una excepción». Además, reconoció que habría preferido que su situación fuera distinta y contar con más minutos.

Anuncios

Jesus, ante un nuevo problema en Portugal

Este episodio aumenta la presión sobre Jesus en un momento delicado para la selección portuguesa. La dura derrota ante Dinamarca ya había generado dudas sobre el rendimiento del equipo y ahora el malestar del capitán añade un nuevo foco de atención.

Anuncios

Aunque la prensa portuguesa asegura que la conversación entre ambos terminó con entendimiento, el episodio pone de manifiesto la incomodidad de uno de los jugadores más importantes de la selección con su situación actual.

Portugal disputará el partido ante Gales sin Bernardo Silva y también sin Rúben Dias ni João Palhinha, que se lo perderán por sanción.

Anuncios

Este encuentro supone una cita decisiva para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones, y Jesus tendrá que demostrar que es capaz de mantener el control técnico y la cohesión del vestuario de la selección.