Se marchó entre lágrimas: una nueva recaída golpea a la estrella de España

Ander Barrenetxea, extremo de la Real Sociedad, se vio obligado a abandonar el encuentro de su equipo ante el Rayo Vallecano por molestias en el muslo, lo que genera dudas sobre su participación con la selección española.

El diario Sport informó de que Barrenetxea provocó un estado de preocupación tras verse obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 70 por molestias en el muslo.

El extremo español notó el problema mientras corría, sin ninguna presión del rival, por lo que se llevó rápidamente la mano a la zona afectada y comprendió que no era capaz de continuar jugando.

La imagen más preocupante llegó en el momento de su salida del campo, pues Barrenetxea se marchó llorando, acompañado por miembros del cuerpo médico de la Real Sociedad, que trataron de consolarle en la banda.

En su lugar entró Oyarzabal, mientras que Barrenetxea espera someterse a las pruebas médicas que determinarán la gravedad de la lesión. La posibilidad de una ausencia llega en un momento muy malo para Barrenetxea, de 24 años.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, había convocado a Barrenetxea para disputar los dos próximos encuentros ante República Checa e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.

Barrenetxea tenía previsto incorporarse a la concentración de la selección española mañana lunes, pero su participación es ahora una incógnita, a la espera de conocer el diagnóstico médico.

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco... (perdón, se mantiene el nombre del texto) El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, lamentó la situación y afirmó: "Ha tenido muy mala suerte. Barrenetxea atraviesa un buen momento. Se ha lesionado, pero todavía no sabemos la naturaleza de su lesión".

La mala suerte vuelve a cruzarse en el camino de Barrenetxea. El jugador de la Real Sociedad sufrió un gran contratiempo la temporada pasada, cuando una lesión en los músculos aductores durante el partido ante el Girona, disputado en el estadio de Montilivi a mediados de mayo, le privó de la oportunidad de participar en el Mundial.

Barrenetxea figuraba entonces en la lista preliminar elegida por De la Fuente, y tenía opciones de estar en la lista definitiva, sobre todo ante los problemas físicos que padecieron otros jugadores en las posiciones de banda. Pero aquella lesión acabó provocando que perdiera la oportunidad de participar en el torneo internacional.

Ahora, tras recuperar su sitio y su importancia en el equipo, y volver a entrar en los planes de la selección española, ha surgido un nuevo problema físico que amenaza con dejarle fuera de la lista.

Durante el encuentro ante el Rayo Vallecano, Barrenetxea había contribuido de forma directa al resultado, tras asistir en el gol de la ventaja de su equipo, que marcó Oskarsson en el primer minuto.

La Real Sociedad espera conocer cuanto antes la gravedad de las molestias que sufre el jugador, con el fin de determinar su tiempo de baja, mientras que la selección española aguarda la evolución del estado de uno de los extremos que había convocado para su lista.