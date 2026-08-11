Se marchó antes de la catástrofe: Yamal reacciona al terremoto de Colombia

Lamine Yamal se prepara para regresar a los entrenamientos del Barcelona mañana miércoles 12 de agosto, tras el fin de sus vacaciones, que pasó en Colombia.

El jugador, de 19 años, pasó parte de su descanso entre la ciudad de Cartagena, las islas del Rosario y la ciudad de Medellín, y apareció durante su visita a la zona de la Comuna 13 vistiendo la camiseta de la selección colombiana.

Sin embargo, tras su regreso a Barcelona, Yamal se enteró del devastador terremoto que sacudió Colombia el lunes y cuya magnitud alcanzó los 7,4 grados en la escala de Richter.

Yamal quiso enviar un mensaje de apoyo a través de las redes sociales a los familiares de las víctimas y a los afectados por la catástrofe.

El extremo del Barcelona escribió en una historia de su cuenta de Instagram: "Nuestros mejores deseos y oraciones para el pueblo colombiano".

حساب لامين يامال في إنستجرام

El terremoto causó importantes daños en varias ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Manizales, mientras que el balance de fallecidos ascendió a 224 personas y más de 1.000 resultaron heridas hasta la tarde del martes.

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