¿Se marchará? La petición de Mourinho agrava la crisis de una estrella del Real Madrid

Un informe de prensa aseguró que el brasileño Endrick está pensando seriamente en buscar una oportunidad para jugar lejos del Real Madrid, tras el fichaje de Carlos Espí; quiere un equipo que juegue en Europa y la oportunidad de ser titular.

Desde que se confirmó el fichaje de Carlos Espí, está pensando seriamente en una nueva cesión tras su positiva experiencia en el Lyon la pasada temporada, que finalmente le permitió disputar el Mundial, y ya está escuchando ofertas.

Según el diario "As", el entrenador José Mourinho dejó la decisión en manos del brasileño, pero el jugador conoce de antemano su papel en el equipo. Fue algo parecido a lo ocurrido con Gonzalo García, a quien Mourinho quería en la plantilla; en un principio, rechazó cualquier intento de salida, pero fue franco con él sobre la imposibilidad de conseguir un puesto de titular.

El canterano encajaba perfectamente en el perfil que quería Mourinho: un delantero más posicional que Mbappé, bueno de cabeza, para ser el suplente del francés. Y cuando se confirmó el traspaso de Gonzalo al Fulham, Mourinho pidió el fichaje de Espí.

El técnico portugués considera que Endrick está más cerca del puesto de ariete que del de extremo derecho, donde jugó en el Lyon, pero también reconoce que el brasileño no posee las características de un delantero centro puro, del número 9.

Esto convierte al jugador de 20 años en la tercera opción en la línea de ataque, por detrás de Mbappé y del propio Espí. Además, hay abundancia de opciones en la banda derecha tras el fichaje de Diomandé y la presencia de Brahim Díaz, Bernardo Silva e incluso Rodrygo una vez se recupere de la lesión. Por eso, el futuro del exjugador del Palmeiras no es prometedor.

Endrick ya recibe ofertas y está estudiando cuál se ajusta mejor a sus necesidades, antes de tomar su decisión final. Si se ve obligado a dejar el Real Madrid esta temporada, desea unirse a un equipo que dispute las competiciones europeas, preferiblemente la Champions League, y que le garantice el puesto de delantero titular. Eso es precisamente lo que le ofreció el Olympique de Lyon cuando le gustó la idea. Allí, en la liga francesa, ofreció un rendimiento sólido en la primera mitad de la temporada, marcando 8 goles y dando 7 asistencias en 21 partidos.

Ahora, tanto la Roma como el Aston Villa han mostrado interés en su fichaje, y ambos cumplen las condiciones que ha puesto Endrick para el traspaso.

Para el Real Madrid, la cesión del jugador brasileño es la solución ideal. Sin ella, el club perdería una enorme inversión realizada hace dos años, cuando fichó al delantero del Palmeiras por 35 millones de euros más 25 millones de euros en variables.

Hasta ahora, el club ha gastado cerca de 80 millones de euros en el jugador, incluyendo el coste del traspaso, las comisiones, el salario y las primas. Por eso, este gasto debe gestionarse con cuidado. Y para facilitar la operación de cesión, el Real Madrid estudia pagar parte del salario del jugador, que supera los 5 millones de euros netos anuales. Esto es similar a lo ocurrido con Mastantuono.