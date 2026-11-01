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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

¿Se marchará en invierno? Respuesta contundente de una estrella del Barcelona sobre las negociaciones con el Manchester United

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Manchester United vs Roma
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F. Lopez
España
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Su contrato se extiende hasta el verano de 2031

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✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

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Fermín López, estrella del Barcelona, zanjó la polémica sobre su vinculación con un posible traspaso al Manchester United en el próximo mercado invernal.

El periodista italiano Matteo Moretto reveló el viernes, a través de "Radio Marca", el gran interés del Manchester United en fichar a Fermín López y Pablo Barrios, aclarando que el club inglés busca un centrocampista con las características que poseen las dos estrellas del Barcelona y el Atlético de Madrid, y que ya se ha interesado por la situación de ambos jugadores.

 Pero Fermín respondió con contundencia a estas informaciones, según el diario "AS", donde dijo: "¿Rumores sobre el Manchester United? No me interesa este tipo de noticias".

Y añadió: "Quiero quedarme aquí en el Barcelona el mayor tiempo posible. Espero terminar mi carrera futbolística en este club y retirarme aquí".

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03 nov 2026

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08 nov 2026

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El contrato de Fermín López con el Barcelona se extiende hasta el verano de 2031, y esta temporada ha participado en 13 partidos, en los que ha marcado 6 goles y repartido otras tantas asistencias.

 

 

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