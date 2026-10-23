Deco, director deportivo del FC Barcelona, mantuvo una reunión informal con Jonathan Kebe, agente del defensa francés Jules Koundé, para analizar la situación del jugador en el conjunto catalán, en medio del bajón de su rendimiento durante los últimos meses y de los problemas físicos que amenazan su participación en el Clásico ante el Real Madrid.

El diario español "Sport" señaló que Deco almorzó ayer con Kebe, aprovechando la presencia del agente en Barcelona, en un encuentro que permitió a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre la situación de Koundé, su evolución durante la temporada actual, su papel dentro del equipo y las novedades sobre su recuperación de la lesión.

El periódico explicó que se puso en contacto con el entorno del defensa francés y con fuentes del club para conocer los detalles de la reunión y la postura de ambas partes, indicando que el entorno del jugador describió el encuentro como una sesión para hacer seguimiento de su situación deportiva, y negó de forma tajante que durante la reunión se abordaran posibilidades de venderlo o de que hubiera recibido ofertas para marcharse.

Este encuentro llega en un momento en el que Koundé no vive su mejor etapa desde que se incorporó al Barcelona, después de que su rendimiento durante los últimos meses generara algunas dudas dentro del club, coincidiendo con unas molestias físicas que amenazan su disponibilidad para el próximo Clásico, ya que sus opciones de participar en el partido parecen complicadas, aunque no están descartadas de forma definitiva.

El Barcelona no descarta estudiar ofertas

Pese a que el entorno de Koundé negó que durante el almuerzo se discutiera su futuro en el mercado de fichajes, "Sport" reveló que fuentes cercanas al Barcelona reconocieron la existencia de dudas sobre el nivel del jugador en el último periodo, si bien el club sigue valorando lo que ha aportado el defensa francés desde su llegada al equipo.

Koundé conserva una buena posición en el mercado de fichajes europeo y su nombre goza de un valor de mercado importante, lo que hace que el Barcelona esté abierto a escuchar cualquier posible oferta y a estudiar el asunto internamente si llega una propuesta económica elevada que se ajuste a la valoración que el club hace del jugador.

El periódico insistió en la necesidad de separar la posible postura del Barcelona ante futuras ofertas del contenido de la última reunión, ya que el entorno del jugador asegura que el encuentro no abordó su futuro en el mercado de fichajes y se limitó al seguimiento de su situación deportiva y de su avance en la recuperación.

El Clásico, una prueba difícil para Koundé

Al mismo tiempo, Koundé se centra en superar sus problemas físicos y volver a los planes del técnico Hansi Flick lo antes posible, en medio de grandes dudas sobre su capacidad para jugar ante el Real Madrid.

E incluso si el defensa francés lograra estar en la lista del partido, conseguir minutos de juego parece complicado, especialmente tras la sólida actuación que ofreció Xavi Espart ante el Paris Saint-Germain, lo que da al cuerpo técnico una alternativa fiable ante la incertidumbre que rodea la disponibilidad de Koundé.