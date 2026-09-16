Continúan las críticas en torno a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tras la dura derrota ante el Al-Ain de los Emiratos por cuatro goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, y que evidenció una imagen decepcionante del conjunto saudí.

Ronaldo no se libró de las críticas tras el encuentro, después de ser objeto de ataques por parte de la afición del Al-Nassr, junto a algunos periodistas que le atribuyeron parte de la responsabilidad del bajón del equipo, ante su incapacidad para ofrecer el nivel esperado durante el duelo frente al Al-Ain.

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Saud Al-Sarami, antiguo portavoz oficial del club Al-Nassr, se sumó a la lista de críticos, hablando sobre el futuro de Ronaldo con el equipo y planteando la posibilidad de su salida durante el próximo mercado de fichajes invernal, al considerar que el jugador ya no es capaz de aportar lo que se requiere.

Al-Sarami dijo en declaraciones a través del programa «Al-Arabiya FM»: «Ronaldo no desempeñará ningún papel no deportivo con el Al-Nassr, y no descarto que salga del club en el mercado invernal, tal como ocurrió anteriormente con Karim Benzema, y sucederá por su propia voluntad».

El antiguo portavoz oficial del Al-Nassr añadió: «Ronaldo se ha convertido en una carta gastada e incapaz de aportar nada al Al-Nassr, y debe marcharse», al considerar que el equipo necesita reordenar sus prioridades durante la próxima etapa, especialmente ante los problemas que se manifestaron con claridad frente al Al-Ain.

Al-Sarami señaló que la salida de Ronaldo, desde su punto de vista, podría abrir la puerta a que el Al-Nassr reconstruya algunos elementos del equipo, y exigió al club centrarse en reforzar otras posiciones, en primer lugar el centro del campo, con el fin de subsanar las deficiencias que aparecieron durante el último periodo.

Las declaraciones de Saud Al-Sarami llegan en un momento en el que el Al-Nassr atraviesa una etapa de controversia tras la abultada derrota ante el Al-Ain, si bien su comentario sobre la salida de Ronaldo en enero sigue siendo una previsión personal, y hasta ahora no ha surgido nada que confirme la existencia de una decisión oficial por parte de la dirección del Al-Nassr respecto al futuro del capitán del equipo.

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