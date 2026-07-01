¿Se marcha Van Dijk del Liverpool? Un gran club europeo ve al capitán de la selección holandesa como un fichaje de ensueño

Virgil van Dijk podría dejar el Liverpool tras diez temporadas. El capitán de Holanda interesa al AC Milan, según la Gazzetta dello Sport.

El club italiano prepara una gran campaña de fichajes este verano: el martes anunció la llegada de Gonçalo Ramos, quien será el nuevo delantero titular bajo la dirección de Rubén Amorim, técnico desde mediados de junio.

Además, buscan reforzar la defensa y, según el rotativo, el central es un «fichaje de ensueño». Zlatan Ibrahimovic ya instó a la directiva a ficharlo este año.

Sin embargo, la operación está lejos de concretarse: el holandés tiene contrato con los Reds hasta 2027 y percibe 7,5 millones de euros anuales.

Además, el Liverpool ya sabe que perderá a Ibrahima Konaté, quien fichará por el Real Madrid como agente libre tras el Mundial.

Por ahora, parece más factible fichar a un defensa más joven y con un salario mucho menor.

Como alternativa, la Gazzetta dello Sport menciona a Gonçalo Inácio. El defensa, de 25 años, brilló la pasada temporada en el Sporting de Portugal.



