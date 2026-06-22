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Se marcha del Al-Hilal... El exjugador de la selección brasileña da una sorpresa sobre Rafinha

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Ravenia atraviesa graves problemas familiares y económicos

El exfutbolista brasileño Marcos André Batista, «Fambeta», asegura que Raphinha, estrella del Barcelona, atraviesa graves problemas familiares y económicos.

En una entrevista en el pódcast Red Cast, recogida por Sport, Fambeta afirmó que Raphinha atraviesa graves problemas familiares y económicos.

Según Fambeta, la situación del jugador es más grave que la lesión que lo margina del próximo partido de Brasil contra Escocia en el Mundial.

«Rafinha atraviesa graves problemas familiares y económicos. Reza para fichar por el Al-Hilal saudí», reveló.

Según personas cercanas al jugador, se trata de un asunto familiar y él considera fichar por el Al-Hilal para cambiar de aires.

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Sus palabras sorprendieron en redes, sobre todo a Igor Padilla, cercano al jugador, quien le respondió: «Tendrás que explicar estas mentiras, amigo».

Según su versión, se trata de un problema familiar del que tiene conocimiento a través del entorno del jugador y que podría afectar a su futuro inmediato, una información que muchos consideraron inapropiada.

Su contrato con el Barcelona vence en 2028.

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