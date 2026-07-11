Se mantuvo firme durante 68 años... Una cifra increíble que brilla frente a Messi

El astro argentino Lionel Messi lleva 8 goles en el Mundial 2026.
Mañana, en cuartos de final contra Suiza, buscará ampliar su registro.
Según el diario «Sport», está a solo cinco goles del récord de 13 tantos que marcó el francés Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958.
«Parece inalcanzable, pero si hay un jugador que ha demostrado que lo “imposible” no existe, ese es Messi», añadió.
Fontaine solo jugó un Mundial, pero lo hizo de forma excepcional.
Marcó 13 goles en solo seis partidos, aunque no bastó para ganar el título: la final fue entre Suecia y Brasil, y la Canarinha, liderada por Pelé, se impuso.
Messi lleva 8 goles en 5 partidos: 3 a Argelia, 2 a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto.
Además, falló dos penaltis ante Austria y Egipto, por lo que podría tener ya 10 goles.