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Mientras Said El Mala volvió a ser convocado por la selección alemana, su hermano Malek marcó recientemente su primer gol en la Bundesliga. Una historia que también emocionó al seleccionador alemán, Jürgen Klopp.

En una entrevista con Sky, al preguntarle por la llamada de Klopp para comunicarle su convocatoria, El Mala reveló: «Te dice que vuelves a estar convocado y luego suelen surgir una o dos historias más. Esta vez me dijo que le había alegrado que mi hermano entrara al campo y marcara un gol. Que le había gustado ver cómo lo celebramos juntos».

Malek El Mala, casi un año y medio mayor que Said, de 20 años, debutó el pasado fin de semana en la Bundesliga con el 1. FC Colonia y, poco después de entrar al campo ante el Union Berlín, marcó un gol importante que estableció el 1-1 definitivo. «Es algo bonito y no se puede dar por sentado», dijo Said El Mala, convertido desde hace tiempo en un jugador clave del Colonia, sobre las palabras de Klopp acerca de aquel momento tan especial para la familia.

Said El Mala le transmitió enseguida a su hermano Malek el mensaje de Klopp

«Se lo conté directamente a Malek y también se alegró mucho», explicó el jugador ofensivo sobre cómo le transmitió el mensaje de Klopp. El Mala había recibido su primera convocatoria con la selección absoluta en noviembre de 2025, hace aproximadamente un año, todavía de manos del exseleccionador Julian Nagelsmann, aunque entonces no llegó a jugar. El jugador del Colonia también se perdió el Mundial. Para los primeros partidos internacionales posteriores al torneo, formó parte de la segunda mitad de la amplísima lista de 44 jugadores de Klopp, que había sustituido a Nagelsmann tras el decepcionante Mundial.

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En la victoria por 2-0 ante Serbia a principios de octubre, El Mala debutó finalmente con la selección al entrar en la segunda parte. Klopp también recurrió a él como revulsivo en el 0-0 en Grecia y ahora el seleccionador ha incluido al regateador en su segunda convocatoria, mucho más reducida, de 24 jugadores.

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Los hermanos El Mala llegaron juntos al Colonia en 2025 procedentes del Viktoria Colonia, de tercera división. Mientras que Said se convirtió de inmediato en una pieza importante del primer equipo en la Bundesliga, Malek había jugado hasta entonces principalmente con el filial en la Regionalliga West. Sus buenas actuaciones allí le valieron al delantero centro de 21 años su primera aparición con el primer equipo. Ya había formado parte de la convocatoria del Colonia en los dos partidos oficiales anteriores al encuentro de liga ante el Union.

Getty Images

Un domingo muy especial para la familia El Mala

Tras aquel domingo tan especial en Berlín, en el que Malek El Mala marcó, sus padres estaban «muy, muy orgullosos», reveló Said. «Cuando hablamos por FaceTime un día después, mi madre se había quedado sin voz. Creo que hasta lloró en el estadio». Según Said, cree que la familia, desde la grada del Alte Försterei, se alegró «diez veces más que yo en el campo».

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Esta temporada, Said El Mala suma cuatro goles en nueve partidos entre todas las competiciones con el Colonia, club con el que, tras meses de especulaciones sobre un posible traspaso, firmó en verano un nuevo contrato hasta 2031. Además de sus goles, también ha dado una asistencia en la temporada 2026/27.