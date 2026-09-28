"Se limitó al papel de espectador": un hecho insólito para Cristiano Ronaldo desde hace 18 años

La selección portuguesa logró una valiosa victoria sobre su homóloga noruega por 2-1, la noche del domingo, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que fue testigo de un hecho poco habitual: la presencia de Cristiano Ronaldo en el banquillo durante todo el encuentro, pese a figurar en la lista del equipo.

Según el diario francés "L'Équipe", es la primera vez desde el 15 de junio de 2008 que la selección portuguesa consigue una victoria en un partido oficial sin la participación de Ronaldo, quien ostenta el récord de mayor número de partidos internacionales y goles con la camiseta de su país, con 234 encuentros y 146 goles, después de que el entrenador Jorge Jesus lo mantuviera en el banquillo ante Noruega.

Ronaldo ya se había ausentado de un partido oficial de Portugal el 21 de junio de 2006, cuando la selección venció a México por 2-1 en la fase de grupos del Mundial, mientras que la última vez que no participó en un partido oficial antes del duelo ante Noruega fue frente a Suiza, encuentro que terminó con la derrota de Portugal por dos goles a cero en la fase de grupos de la Eurocopa de 2008.

En cuanto al último partido en el que Ronaldo no participó con la camiseta de la selección, fue ante Croacia el 8 de junio de 2024, cuando la selección portuguesa perdió por 2-1, aunque se trató de un partido amistoso, por lo que el duelo ante Noruega se mantiene como un hecho excepcional en el historial del capitán de Portugal en los partidos oficiales.