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La última hora sobre Gonçalo Ramos tras ser sustituido en el descanso del Olympiacos-Milan: así está el delantero del Milan.

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El Milan sale del Pireo, en Atenas, con una espectacular remontada del 2-0 al 4-2 en casa del Olympiacos. Tiene motivos para sonreír por las numerosas buenas noticias, más allá de la victoria y los tres puntos que le devuelven a la lucha por clasificarse para los playoffs del torneo.

Desde otro gol de Cisse hasta la gran actuación de Hutchinson y la confirmación de la capacidad goleadora de Pulisic y Moreira, Ruben Amorim puede estar satisfecho con la segunda parte de los suyos. Un segundo tiempo en el que, sin embargo, no pudo estar Goncalo Ramos, sustituido junto a Estupinan durante el descanso, cuando el partido iba 1-0 a favor de los griegos. Pero, mientras que el cambio del jugador de banda respondió a una decisión técnica, el del portugués se debió a un problema que sufrió en la primera parte.

AMORIM LO CONFIRMA: «TENÍA DOLOR»: En declaraciones a Sky nada más terminar el partido, Ruben Amorim precisó que la decisión de sustituir a Ramos por Pulisic, desplazando una vez más a Alphadjo Cisse a la posición de falso nueve, no respondió a la intención de cambiar algo en el plano técnico-táctico, sino que fue un cambio obligado: «No, no cambié yo el partido con la sustitución. Ramos salió porque tenía dolor, el cambio fue obligado».

QUÉ PASÓ: Hay que decir que Ramos no atraviesa un gran momento físico y que, durante la victoria contra el Frosinone, ya había sido sustituido a petición de su compañero Rabiot por una pequeña molestia en el gemelo que después desapareció. Hoy su salida no se debió oficialmente a un problema muscular, sino a una fuerte contusión, un golpe recibido durante la primera parte. Ramos había superado con un regate al exdefensa del Inter Lorenzo Pirola, que fue a por él y lo derribó con una dura entrada en la tibia. Ramos siguió jugando pese al dolor, cojeando ligeramente hasta que fue sustituido en el descanso.

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SERÁ EVALUADO MAÑANA: Una decisión que podría haberse tomado por precaución, pero que llevará inevitablemente al Milan a volver a evaluar al jugador mañana, con unas pruebas que se realizarán en Milanello. Su presencia es fundamental para lo que resta de temporada del Milan y no se dejará nada al azar.