El Al-Hilal recibió un golpe inesperado antes del inicio de su enfrentamiento ante el Neom, después de que el marroquí Yassine Bounou sufriera una lesión durante los ejercicios de calentamiento, lo que lo dejó fuera del once titular en el partido que enfrenta a ambos equipos la noche de este lunes, dentro de la sexta jornada de la Liga Profesional Roshn.

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El Al-Hilal anunció oficialmente, minutos antes del comienzo del encuentro, la titularidad del portero Mohammed Al-Owais en lugar de Bounou, después de que este último sintiera dolores en el músculo isquiotibial durante los ejercicios de calentamiento, sin revelar hasta el momento la gravedad de la lesión ni el período de baja previsto.

El cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi decidió apostar por Mohammed Al-Owais para custodiar la portería del Al-Hilal ante el Neom, mientras que Mohammed Al-Rubaie entró en la lista de suplentes para suplir la ausencia de Bounou en el partido.

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La lesión del portero marroquí llega en un momento sorpresivo, especialmente después de que estaba previsto que comenzara el partido como titular, dentro del once que había elegido Inzaghi para mantener el fuerte arranque del Al-Hilal en la Liga Roshn.

De este modo, Al-Owais disputa un nuevo partido con el Al-Hilal, tras haber participado anteriormente con el equipo esta temporada, y cuenta con una gran experiencia con El Líder y con la selección de Arabia Saudí.