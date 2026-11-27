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El Bayern de Múnich corre el riesgo de que un problema individual se convierta en una crisis de consecuencias imprevisibles para su proyecto deportivo.

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Según informa el diario Sport, la polémica forma en que los altos cargos del club bávaro han gestionado los problemas de salud de Jamal Musiala ha generado malestar en el vestuario y amenaza con provocar efectos colaterales de enorme importancia, entre ellos el impacto sobre el futuro del francés Michael Olise.

Según ha revelado este viernes el prestigioso periodista Christian Falk en el diario Bild, el internacional francés sigue con suma atención cómo tratan los altos cargos del club a Jamal Musiala.

Musiala y Olise mantienen una estrecha amistad que va más allá de los terrenos de juego.

De acuerdo con la información que le ha llegado a Falk desde el vestuario del Bayern de Múnich, Olise tiene en cuenta lo sucedido a la hora de reflexionar sobre su futuro profesional.

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Las declaraciones de Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, Karl-Heinz Rummenigge acerca de la situación contractual de Jamal Musiala han provocado un evidente malestar dentro del club.

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Además, la posibilidad de revisar las condiciones económicas del contrato del jugador alemán ha abierto un debate incómodo en los despachos del club bávaro.

La intervención pública de Joshua Kimmich tras la derrota europea por 1-2 ante el Lille no fue casual.

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El internacional alemán salió en defensa de Jamal Musiala y puso en duda la actuación de los dirigentes del club, pero su mensaje también iba dirigido a otra persona: Michael Olise.

Kimmich es consciente de la importancia del extremo francés para las ambiciones deportivas del Bayern de Múnich. El jugador, de 31 años, quiere volver a conquistar la Champions League y considera fundamental que el club retenga a sus mejores futbolistas para lograr ese objetivo.

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Olise, de 24 años y con contrato con el club bávaro hasta 2029, no ha dado hasta ahora ninguna señal pública de querer abandonar Múnich, en medio del creciente interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios.

Por su parte, el Bayern de Múnich tiene la intención de ampliar el contrato del jugador francés, aunque todavía no ha iniciado negociaciones formales al respecto.

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El club bávaro siempre ha presumido de su carácter familiar, que considera uno de los principales factores que le ayudan a atraer y retener a estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, la polémica en torno a Musiala amenaza con socavar esa imagen.

Más allá de las cifras económicas que el Bayern de Múnich pueda ofrecer a Olise en un futuro nuevo contrato, el jugador tiene ahora ante sí un precedente muy cercano que merece reflexión: cómo actúa el club cuando una de sus grandes estrellas atraviesa una situación especialmente delicada.

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El Bayern de Múnich había encontrado en Musiala y Olise a dos futbolistas excepcionales en torno a los cuales construir el proyecto del club durante la próxima década. Pero la forma de gestionar la crisis del primero podría acabar afectando a la continuidad del segundo en el equipo.