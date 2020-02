¿Se jugará la segunda fecha del fútbol chileno por amenazas de las barras?

Este viernes el duelo entre Coquimbo y Audax Italiano se suspendió por invasión de hinchas en la cancha.

Seguridad sobrepasada, trabajadores de la TV y gráficos agredidos, fueron parte del saldo que dejó la interrupción de la barra brava de Coquimbo en el estadio de la IV Región, en el arranque de la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Sin embargo no sería lo único. Esto, ya que desde las fracciones de choque de otras barras a lo largo del país han anunciado y amenazado que harán lo mismo en sus respectivos partidos, donde la "U" juega este sábado, mientres que y la UC el domingo 2 de enero.

Por esta razón es que los dispositivos de seguridad extremarán medidas para mantener el orden dentro de los recintos deportivos para poder llevar a cabo sin problema el espectáculo del fútbol.

Lo que dice la ANFP

Luego de los desmanes registrados el timonel de la ANFP, Sebastián Moreno, fue enfático en sañalar: "Son delincuentes y la fecha se juega exactamente igual. Tenemos toda la disposición y el compromiso de nuestras autoridades para continuar con la normalidad requerida... Claramente están utilizando la figura del fútbol con valores que no tienen nada que ver con este deporte. Aquí hay delincuencia que no permite realizar una actividad tranquila. No vamos a detener los esfuerzos".

De esta manera, según la orden del ente rector del balompié nacional el resto de los encuentros siguen en curso.