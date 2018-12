¡Se inspira en Rocky! Alexis Sánchez alista su retorno a las canchas

El chileno compartió en sus redes sociales un registro donde se muestra realizando ejercicios con balón. Se acerca su debut con Ole Gunnar Solskjaer.

Luego de pasar unos días en Chile, al tiempo que se recuperaba de una lesión de tendones que lo dejó fuera de actividad, Alexis Sánchez avisó que está de regreso. Esta jornada, el nacido en Tocopilla utilizó sus redes sociales para dejar en claro que su recuperación entró en la fase final.

Al más puro estilo de la película Rocky, con Eye of the Tiger del grupo de rock estadounidense Survivor de fondo, el formado en Cobreloa se mostró realizando ejercicios con balón en una superficie de arena. Lo anterior según las pautas que le dicta el cuerpo técnico de su escuadra.

Manchester United vs. Bournemouth: a qué hora es, formación, día y cómo verlo

“Alexis está de vuelta. Ha tenido dos buenos días de trabajo físico, esperemos que ya pueda unirse al trabajo con pelota tan pronto regresemos al centro de entrenamiento”, dijo el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, este miércoles.

Asimismo, dio indicios sobre la posible fecha de su retorno a las canchas. Podría ser este domingo cuando los Diablos Rojos se midan al Bournemouth, en Old Trafford, por la Premier League. “Tuvimos el día lunes libre por Nochebuena y si bien él estaba libre en Navidad (por su lesión), igualmente llegó al entrenamiento. Se ve que está ansioso por regresar a jugar y por lo que he visto me parece un adicto al trabajo”, destacó.

El artículo sigue a continuación

Mientras, el ex Barcelona se alista para hacer su debut al mando del noruego quien tomó la posta luego del despido de José Mourinho. Cabe recordar que el nuevo jefe de Sánchez ya suma dos victorias en línea: contra el Cardiff City (5-1), por la 18ª jornada, y ante Huddersfield (3-1) en el Boxing Day.