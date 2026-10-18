La Federación Marroquí de Fútbol anunció este domingo el plan de la selección absoluta para el próximo parón internacional.

La selección de Marruecos se enfrentará a Níger en dos partidos consecutivos, correspondientes a las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones.

La Federación Marroquí reveló que la selección absoluta se medirá a Níger en dos encuentros consecutivos, que se disputarán en el Complejo Deportivo Mohamed V de la ciudad de Casablanca y en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat.

La Federación señaló en un comunicado oficial que el primer partido, correspondiente a la tercera jornada, se jugará el próximo 13 de noviembre a partir de las ocho de la tarde en el Complejo Deportivo Mohamed V de Casablanca (conocido como Donor), bajo la dirección del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, asistido por sus compatriotas Hamza Haji Abdi y Ali Mahmoud Mahad.

El último partido oficial que Marruecos disputó en el estadio Donor se remonta al 13 de junio de 2022 ante la selección de Liberia, encuentro que terminó con victoria marroquí (2-0).

En cuanto al partido de la cuarta jornada, se celebrará el 17 de noviembre en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat, a partir de las ocho de la tarde, y será dirigido por el árbitro etíope Tewodros Mitiku, asistido por sus compatriotas Fasika Biru Yiheyilashet y Tigil Gizaw Belachew.