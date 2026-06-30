Se han erigido horcas en Berlín: crecen las peticiones de decapitaciones tras la amarga eliminación

La eliminación de Alemania en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Paraguay ha desatado una crisis.

Según los medios «Kicker» y «Sky Alemania», el desánimo se ha transformado en una tormenta de críticas contra el seleccionador Julian Nagelsmann y varios jugadores clave, mientras crece la exigencia de reconstruir el equipo desde cero.

El capitán Joshua Kimmich admitió: «Es una sensación horrible. No jugamos bien contra nadie y nos costó con selecciones menores. Nos merecemos quedar fuera».

Y añadió: «Recuerdo la Alemania que veía de niño, aquella que siempre llegaba a semifinales y finales. Queríamos transmitir esa sensación a las nuevas generaciones, pero hemos fracasado».

Rechazó culpar a factores externos y afirmó que los jugadores asumen la mayor parte de la culpa: «No hace falta culpar al entrenador, a los medios ni a los árbitros. Nosotros lo echamos a perder en el campo».

Aunque los jugadores admitieron su bajo nivel, parte de la prensa y el propio Nagelsmann siguieron cuestionando las decisiones arbitrales, sobre todo la anulación del gol de Jonathan Tah en la prórroga, alegando una injusticia.

Sin embargo, «Kicker» considera que el problema va más allá y afirma que la eliminación prematura «empaña la imagen de Nagelsmann» por sus controvertidas decisiones técnicas en la alineación y el planteamiento táctico, así como por su incapacidad para aprovechar el potencial disponible.

Las lesiones de Serge Gnabry y Nico Schlotterbeck, sumadas al bajo rendimiento de Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz, agravararon el colapso.

Además, se criticó a Nagelsmann por insistir en colocar a Kimmich como lateral derecho pese a las peticiones de devolverlo al centro del campo, donde resulta más influyente.

Para «Sky Alemania», la culpa recae en una generación entera de futbolistas: los veteranos Rüdiger, Tah, Sané y Goretzka no supieron guiar al equipo en su primera eliminatoria mundialista.

La leyenda Lothar Matthäus pidió un cambio: «Tras el torneo necesitamos un nuevo seleccionador; hay mucho trabajo dentro y fuera del campo».

El exdefensa Mats Hummels pidió una revisión profunda de la selección, pues Alemania no brilla en un gran torneo desde la Euro 2016 y es hora de tomar decisiones difíciles sobre jugadores que acumulan torneos sin éxito.

El técnico alemán Christian Streich calificó de «catastrófica» la actuación ante Paraguay y pidió una reflexión profunda a seleccionador y jugadores.

Per Mertesacker fue tajante: «Debemos olvidar el título y esforzarnos más; perdimos contra el rival más débil».