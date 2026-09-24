"Los votantes no son ingenuos. Tienen tanto la experiencia como el criterio necesarios para valorar y evaluar a un jugador sin tener que escuchar diez o quince veces que es el mejor", dijo Pascal Ferre al diario francés Le Parisien.

El antiguo jefe del Balón de Oro se refería a Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona) sin mencionar sus nombres. Las dos superestrellas se habían venido postulando en las últimas semanas con una autopromoción cuestionable. Un error, en opinión de Ferre: "Cuando digo que se puede perder el Balón de Oro en el terreno de la comunicación, me refiero a que un jugador está en el centro de atención de una manera desagradable y transmite a los votantes la impresión de que se les está empujando hacia una decisión. Este tipo de revuelo que algunas personas escenifican puede acabar irritando a los votantes. Porque en ese punto la manipulación se vuelve bastante evidente".

Además de su labor en la organización de la entrega del premio, Ferre fue en su día redactor jefe de France Football, la revista francesa de fútbol que otorga el Balón de Oro. Desde 2024, el premio al mejor futbolista del planeta está coorganizado por la UEFA. Tienen derecho a voto periodistas deportivos seleccionados, en la categoría masculina uno por cada país situado en el top 100 del ranking mundial de la FIFA. A la hora de votar, los periodistas elegidos reciben instrucciones estrictas de ponderar las actuaciones de los jugadores en la temporada concluida según los siguientes tres criterios: rendimiento individual, éxitos del equipo y fair play.

Balón de Oro: ¿qué ha dicho Harry Kane?

Mucho más comedido en comparación con Mbappé y Lamine Yamal se muestra, entre otros, el también aspirante Harry Kane, que hace poco fue distinguido con la Bota de Oro como máximo goleador de la pasada temporada tras firmar un total de 73 goles oficiales con el FC Bayern y la selección inglesa.

Sin embargo, si de Lamine Yamal depende, los goles no deben sobrevalorarse. "El mejor jugador del mundo es aquel al que sigues en un partido como comentarista y disfrutas viéndolo; lo ves y piensas: 'Este es un jugador que se diferencia claramente de todos los demás'", dijo el campeón del mundo y de Europa español, probablemente en alusión a Kane. Solo cuando el galardón vuelva a ir a parar al mejor futbolista, "y no al que marque más goles o haya ganado más títulos", el Balón de Oro recuperará su "verdadero valor".

En su opinión, también lo merece más que Mbappé, que, pese a una temporada sin títulos con el Real Madrid y Francia, se ve a sí mismo en el papel de favorito. "No van a sacar a un equipo del sobre como ganador, sino a un jugador", dijo, antes de añadir: "La capacidad de brillar individualmente y de crear momentos espectaculares, eso es lo que más llama la atención de la gente en un premio como este".

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Balón de Oro: ¿qué jugadores están entre los favoritos?

El jugador de 27 años marcó 42 goles en 44 partidos oficiales con el conjunto blanco y, en el Mundial, se convirtió con diez tantos en el torneo en el máximo goleador histórico en solitario de la Copa del Mundo (22 goles). Lamine Yamal, por su parte, logró 42 participaciones de gol (24 goles, 18 asistencias) en 45 partidos. Además, ganó el título de LaLiga con el Barça.

Además de Kane, Lamine Yamal y Mbappé, entre los favoritos también figuran el vigente ganador Ousmane Dembélé, del campeón de la Champions League PSG, así como Rodri. Este último ya había sido distinguido en el Mundial como mejor jugador, antes de pasar del Manchester City al FC Barcelona.