Los premios al mejor jugador del partido ya no pasan desapercibidos en el Mundial 2026... Nombres destacados suben al podio sin marcar, y decisiones sorprendentes llevan a afición y selecciones a preguntarse: ¿quién elige realmente al mejor? ¿Qué ocurre entre bastidores con el premio más polémico del torneo?

Según el diario español «AS», la escena se repite: Lamine Yamal fue premiado ante Austria pese a no marcar ni jugar todo el partido, mientras Oyarzabal, autor de dos goles, se quedó sin premio.

Cristiano Ronaldo también lo obtuvo frente a Croacia pese a jugar pocos minutos, lo que provocó la protesta oficial de la selección croata por una «decisión incomprensible».

Las cifras muestran una tendencia clara: Vinicius Jr. lo obtuvo en 3 de 4 partidos, Messi en 2 de 3, y Haaland, Mbappé y Cristiano en 2 de 4 cada uno. Lamine Yamal, el menos premiado, la obtuvo una vez en cuatro partidos sin marcar.

La polémica no surge solo de la comisión técnica de la FIFA —liderada por Arsène Wenger y formada por exjugadores que siguen y evalúan todos los partidos—, sino del propio formato del premio, patrocinado por una empresa internacional de bebidas y entregado a menudo por un influencer o una celebridad.

Esta asociación comercial ha generado especulaciones: muchos creen que la marca prefiere que sus estrellas aparezcan con el premio por su valor publicitario, aunque haya otros jugadores más influyentes en el campo.

Aunque la Copa del Mundo exhibe su alto nivel técnico, la entrega de estos premios sigue bajo la lupa. Decisiones consideradas «extrañas» y «difíciles de explicar» han abierto un amplio debate y cuestionado los criterios de selección.