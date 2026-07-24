«Se hacían pasar por agentes»: Sculli y Pepe, investigados por ejercicio ilegal de la profesión

Falsedad, ejercicio ilegal de la profesión de agente deportivo e intento de extorsión. Acusaciones gravísimas, las formuladas por el fiscal Saverio Francesco Musolino contra Simone Pepe y Giuseppe Sculli, exfutbolistas de la Serie A y ambos investigados por la fiscalía de Roma junto al agente deportivo Luigi Iachini Bellisarii y al abogado Alessandro Buccieri.





LA ACUSACIÓN - Según la investigación, Pepe y Sculli habrían ejercido actividades de agentes sin la necesaria habilitación, ocupándose de negociaciones y acuerdos económicos para jóvenes promesas del fútbol y, según la acusación, depositando en el CONI contratos con firmas falsas. Cuando los dos futbolistas Costantino Favasuli (formado en la cantera de la Fiorentina) y Davide Bettella (exdefensa con pasado en las categorías inferiores de Inter, Atalanta y Frosinone) decidieron interrumpir la relación profesional, los investigados habrían intentado obtener el pago de una penalización de cientos de millones en caso de rescisión anticipada del mandato. El único agente deportivo habilitado era Iachini Bellisarii. Pero, para el fiscal, quienes hacían el verdadero trabajo eran Pepe, Sculli y Buccieri, que buscaban a los jugadores y negociaban los acuerdos económicos.