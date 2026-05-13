¿Se ha visto Fred Rutten obligado a marcharse de Curazao? Bacuna da una respuesta sincera

Leandro Bacuna reconoce sentir emociones encontradas por los últimos días. En una entrevista con ESPN, el capitán de Curaçao admite que la salida de Fred Rutten y el regreso de Dick Advocaat como seleccionador generaron mucha incertidumbre. Ahora, con la situación aclarada, predomina el alivio.

Algunos medios sugirieron que el grupo no respaldaba a Rutten, quien renunció a regañadientes. Poco después, Advocaat regresó.

Sin embargo, Bacuna asegura que no hubo acoso contra Rutten: «La federación decidió seguir con Fred y nosotros lo apoyábamos. Pero luego todo cambió».

Tras una nueva reunión con la plantilla, Rutten concluyó que era mejor marcharse. «Tuvimos otra conversación con Fred, y él mismo decidió dimitir como seleccionador», afirma Bacuna. El propio Rutten explicó que, por la agitación causada ante un posible regreso de Advocaat, ya no había «un clima de trabajo fructífero».

Bacuna subraya que los jugadores no tuvieron nada que ver con la cobertura mediática. «Tras confirmar que seguiríamos con Fred, el comité de jugadores hablamos con él y aclaramos que no teníamos relación con los medios neerlandeses que aseguraban que lo rechazábamos. No sabíamos nada. Fred se alegró de escucharlo. Después, decidió renunciar».

El centrocampista lamenta cómo han ocurrido los hechos, aunque entiende que se valoró un panorama más amplio. «Como persona, no quieres que te traten así. La decisión ya está tomada y yo también soy sociable. No se lo deseas a nadie, pero hay un interés mayor. Le deseo lo mejor a Curazao y sigo abierto a volver. En definitiva, se ha tomado la decisión correcta».

Con el regreso de Advocaat, según Bacuna, vuelve la «sensación de confianza» en la selección. «Llevamos casi dos años trabajando con él, conocemos su estilo y ahora debemos reunirnos y recuperar los viejos patrones. Para el grupo es un impulso; creo que todos están satisfechos con el regreso de Dick. Me alegro de que haya claridad: se acabaron los rumores, toca centrarse en el Mundial».