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«Se ha convertido en una persona diferente»... Mbappé sorprende a los jugadores de Francia con regalos especiales

Paraguay vs Francia
Paraguay
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K. Mbappe
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EE. UU.

Gran elogio al comportamiento del capitán de los Galos

Un artículo periodístico publicado este jueves elogió la actitud de Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa, durante su concentración con los «Gallos» para el Mundial 2026.

Según el diario «AS», Mbappé fue el líder indiscutible de Francia durante demasiado tiempo.

Tras el Mundial de Catar asumió el mando y durante cuatro años nadie compartió ese liderazgo.

 En este Mundial, el capitán francés parece otro: más libre, sin cargar con todo el equipo y recuperando su mejor nivel dentro y fuera del campo.

Cuando Mbappé está feliz, rinde más. En este Mundial ha mostrado su mejor nivel, luchando por la tercera estrella de Francia, la Bota de Oro y el récord de goles en la historia del torneo.

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Francia
FRA

 Ya lleva seis goles y dos asistencias clave y no parece dispuesto a detenerse. Es un ejemplo dentro y fuera del campo.

Durante la concentración, ha demostrado amabilidad con sus compañeros.

Con su habitual madurez y consciente de su papel, se ha convertido en un pilar del equipo.

 Según RMC, al llegar a la concentración regaló a cada compañero unos auriculares para usar en el torneo, un gesto sencillo que ha marcado a la plantilla.

Cada día se preocupa por la moral de los más jóvenes y por aliviar su presión. Es, en definitiva, el guía espiritual de quienes juegan su primer Mundial.

Lo demostró ante Suecia: tras anotar el primer gol justo antes del descanso, se giró hacia Didier Deschamps y se lo dedicó al alma de su madre fallecida.

 Entrenador y jugador se tratan con respeto paternofilial, lo que potencia el gran nivel de Mbappé en el torneo.

 El técnico admitió: «La imagen que la gente tiene de él fuera del club rara vez refleja su verdadera personalidad».

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