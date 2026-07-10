El árbitro inglés Michael Oliver vivió un momento embarazoso tras un extraño error en el partido España-Bélgica del Mundial 2026.

El viernes, en el estadio SoFi de Nueva Jersey, dirigió el segundo duelo de cuartos de final del Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

En el minuto 35, mientras Dani Olmo regateaba en la frontal del área, el árbitro cometió un error garrafal.

El jugador del Barcelona intentó alcanzar el balón, pero se topó con el árbitro, que parecía un defensa belga.

El árbitro detuvo el juego de inmediato ante las protestas españolas y se disculpó antes de reanudarlo con un saque de banda.

Es su cuarto partido en el Mundial 2026: dos de grupos y uno de octavos.