Una lesión en el muslo, sufrida el 2 de septiembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil contra Palmeiras (0-0), mantiene actualmente a Neymar fuera de combate. El jugador de 34 años trasladó entonces rápidamente sus actividades a la dirección del club.

Sin embargo, la condición para incorporar nuevos jugadores era el levantamiento de una sanción de fichajes impuesta por la FIFA. Este castigo fue consecuencia de una disputa legal entre Santos y el AS Mónaco por el traspaso de Jean Lucas en julio de 2023, que actualmente milita en Bahia.

El club del Principado reclamaba dos millones de euros. Después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazara el recurso de Santos, la FIFA impuso el 1 de julio de 2025 una sanción de tres periodos de fichajes.

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La empresa de Neymar saldó las deudas del Santos FC

En esta situación, según informaciones de prensa, aparentemente intervino NR Sports, la empresa de marketing deportivo de la familia Neymar. La compañía saldó las deudas del decimotercer clasificado y, a cambio, se aseguró espacios publicitarios en las camisetas. Desde entonces, en las elásticas blanquinegras luce la marca Pele, adquirida por NR Sports.

Tras el levantamiento de la sanción, Neymar atrajo a Santos a compañeros de confianza. Entre los fichajes figura Arthur, extalento de Gremio. El centrocampista defensivo de 30 años no logró consolidarse en Europa ni en el FC Barcelona (2018-2020) ni en la Juventus de Turín (desde 2020). Arthur firmó un contrato de corta duración hasta diciembre de 2026.

Además, Everton Cebolinha se unió al club. El extremo de 30 años (25 internacionalidades) ya no había logrado convencer recientemente en Flamengo tras su llegada desde el Benfica en 2022. "Estuve a punto de firmar en Rusia, pero la idea de jugar junto a Neymar era demasiado tentadora. Hablé con él y supe que tenía que irme", explicó el futbolista.

Philippe Coutinho fichó por Santos por Neymar

También Philippe Coutinho se dejó convencer para firmar. Tras la rescisión de su contrato con Vasco da Gama en febrero, el exjugador ofensivo de 34 años del FC Liverpool y del FC Bayern estaba cerca de poner fin a su carrera. La perspectiva de volver a jugar junto a Neymar, con quien ya coincidió en el Mundial sub-17 de 2009 y en el Mundial de 2022, fue decisiva para su incorporación.

En lo deportivo, el equipo aspira a alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana tras su victoria por 2-0 en la ida contra Atletico Mineiro. Bruno Lima, del portal UOL, valora así la evolución: "Estos nuevos fichajes aún están lejos de su mejor nivel, pero aportarán un valor añadido al equipo. En este momento, los aficionados no piensan en las consecuencias financieras, porque la factura hay que pagarla. Pero los aficionados han redescubierto su ambición. ¡Están desbordados de entusiasmo y adoran a este Neymar, que se ha convertido en CEO!"