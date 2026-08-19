El Arsenal ha pedido de forma pública y explícita que se ponga fin de inmediato a la incertidumbre que rodea el caso de las infracciones financieras del Manchester City, subrayando que la continua demora en la emisión del veredicto perjudica la imagen de toda la Premier League.

Richard Garlick, director ejecutivo del Arsenal, declaró en unas contundentes palabras a la cadena británica BBC: "El caso se ha prolongado más de lo necesario. Todos, ya sea la Liga o los clubes, queremos una aclaración sobre lo que va a pasar ahora".

Las declaraciones de Garlick reflejan un estado de impaciencia en los pasillos de la Premier League, donde el Manchester City continúa esperando el veredicto final sobre 130 infracciones financieras que le imputó la Liga en febrero de 2023 y, pese a que las sesiones del juicio concluyeron a finales de 2024, el resultado sigue guardado en un cajón.

El directivo del club londinense añadió: "Esto no es algo que yo pueda controlar, ni puedo predecir en qué desenlace terminará. Lo único que deseo es que se llegue a una solución muy pronto y que el caso se cierre definitivamente".

Garlick no fue el único en mostrar su malestar, ya que un día antes le precedió Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, quien también reconoció que el caso "se está prolongando más de lo necesario".

Masters afirmó: "Reconozco que el asunto está tardando más de lo previsto, y comprendo el deseo de la gente de saber qué sucede lo antes posible, pero sencillamente no puedo hacer ninguna declaración. Nuestras normas son totalmente claras: hay que seguir los procedimientos y permitir que lleguen a su fin natural".

Las raíces del caso se remontan a la acusación de que el City no proporcionó información financiera precisa sobre los pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, y a la infracción de las normas del juego limpio financiero de la UEFA y de la Premier League, además de la falta de cooperación con las investigaciones entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El Manchester City, que ha recurrido a una élite de los principales abogados deportivos de Gran Bretaña, mantiene la negación de todos los cargos, en un momento en que las posibles sanciones oscilan entre una cuantiosa multa económica y una deducción de puntos, hasta el descenso a una categoría inferior o incluso la retirada de los títulos que conquistó durante el periodo de la investigación, en el que se hizo con tres títulos de Liga, una FA Cup y tres títulos de la Copa de la Liga.