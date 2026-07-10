Se gastó una fortuna en ella durante el Mundial... ¡La locura de Yamal con su novia desata la polémica!

Varios medios españoles informan que Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección, obsequió a su pareja, Inés García, dos collares valorados en unos 45 000 euros durante el Mundial 2026.

Según el diario español «El Diario de Marca», Yamal le obsequió a su novia un collar valorado en 30 000 euros, que ella lució en las gradas durante los partidos de «La Roja» y captó la atención de seguidores y medios.

Además, le obsequió otro collar con las iniciales LY, valorado en 15 000 euros, en un gesto romántico que refleja su vínculo afectivo con García, quien le acompañó durante su andadura en el Mundial.

Mientras el jugador busca dejar huella en la fase final del Mundial, estos regalos muestran el lado más personal de la joven estrella, foco de atención dentro y fuera del campo.

Es su primer Mundial y el seleccionador confía en él para liderar el ataque.